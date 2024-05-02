Сара Джессика Паркер заинтриговала кадрами со съемок нового сезона популярного сериала

Сара Джессика Паркер показала, как снимают "И просто так"

Роль Кэри Брэдшоу никак не может оставить Паркер в покое, ведь она продолжает сниматься в более серьезной версии истории четырех подруг, живущих по полной.

Когда-то, "Секс в большом городе" произвел настоящий фурор среди зрителей во всем мире, а после, и его продолжение под названием "И просто так" стал рекордной картиной за количество просмотров.

О съемках нового сезона сообщила исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер. На своей странице в Instagram она разместила фотографию, где виден сценарий первой серии.

Сценарий нового сезона "и просто так" (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Ожидается, что третий сезон "И просто так" вернется на экраны уже в 2025 году.

Но пока неизвестны никакие подробности, ведь вроде бы ранее никто и не планировал запускать снова съемку этой истории, которая учит женщин жить, общаться с мужчинами и главное, сохранять дружбу, несмотря на все, что происходит в жизни.

Кадры из сериала "И просто так"

Да, конечно, что главные героини уже не так молоды и активны, но их истории не перестают удивлять зрителя. Поэтому интересно, что авторы проекта покажут в новом сезоне популярного сериала.