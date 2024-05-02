Сара Джессика Паркер заинтриговала кадрами со съемок нового сезона популярного сериала

Сара Джессика Паркер - известная на весь мир актриса, когда-то ставшая известной благодаря роли Кэри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе". А теперь актриса показала кадры по съемкам нового сезона "И просто так".
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост актрисы.
Роль Кэри Брэдшоу никак не может оставить Паркер в покое, ведь она продолжает сниматься в более серьезной версии истории четырех подруг, живущих по полной.
Когда-то, "Секс в большом городе" произвел настоящий фурор среди зрителей во всем мире, а после, и его продолжение под названием "И просто так" стал рекордной картиной за количество просмотров.
О съемках нового сезона сообщила исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер. На своей странице в Instagram она разместила фотографию, где виден сценарий первой серии.
Сценарий нового сезона "и просто так" (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Ожидается, что третий сезон "И просто так" вернется на экраны уже в 2025 году.
Но пока неизвестны никакие подробности, ведь вроде бы ранее никто и не планировал запускать снова съемку этой истории, которая учит женщин жить, общаться с мужчинами и главное, сохранять дружбу, несмотря на все, что происходит в жизни.
Кадры из сериала "И просто так"
Да, конечно, что главные героини уже не так молоды и активны, но их истории не перестают удивлять зрителя. Поэтому интересно, что авторы проекта покажут в новом сезоне популярного сериала.
Раньше мы рассказывали, что Сара Джессика Паркер раскрыла секрет своей красоты и молодости.
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