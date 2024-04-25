"Бріджертони" і не тільки: які фільми та серіали підкорять ваші серця у травні

Травень - це романтична і тепла пора року, коли хочеться зануритись у прогулянки з друзями та цікаві історії, які показують нам фільми та серіали. А наступний місяць приємно потішить нас різноманітними прем’єрами.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас найцікавіші серіали та фільми, які закружляють не лише на балах, а й відправлять у далекі 1963 роки, а також покажуть жорстоку реальність сьогодення.

Прекрасна бунтарка

Прем'єра: 2 травня

Автобіографічна історія про шлях Джанни Нанніні. Вона - італійська рок-зірка, яка написала свої найвідоміші хіти у 1980-х роках. Мало хто знає, як жила виконавиця, як вона втілювала свої мрії попри сімейні проблеми та перешкоди в музичній індустрії.

Ми були Рекрутами

Прем'єра: 2 травня

Історія, яка покаже хто такі справжні герої сьогоднішніх днів. Воїни, які стоять на захисті світла, які щодня ризикують своїм життям заради майбутнього.

Фільм розкриває характери восьми бійців Окремої Третьої Штурмової Бригади. Розкриває їх не тільки як професійних військових, але і як людей, філософів, просто хлопців, які мають мрії про сім’ї та мирне життя у своїй країні. Це фільм-посилання майбутнім рекрутам та всьому світу.

Суперники

Прем'єра: 2 травня

У фільмі з Зендаєю у головній ролі ми побачимо історію, де тенісистка у минулому, а нині тренерка свого чоловіка, який переживає смугу невдач, намагається його витягти з невдалого періоду та записує його на змагання "Челленджер",

Незадовго до змагань чоловік дізнається, що у турнірній сітці його суперником буде Патрік Цвейг, колишній коханець його дружини та його найкращий друг.

Без глазурі

Прем'єра: 3 травня

Захоплююча історія запеклої боротьби між двома найсильнішими конкурентами виробників печива за право називатись найкращим. Фільм перенесе нас у 1963 роки, в штат Мічиган, де бізнес-конкуренти змагаються за істинне визнання свого покупця.

Що ж в кінцевому шляху оберуть собі на сніданок американці, яка фірма вилетить зі змагань, навіть не розпочавши своєї справжньої.

Татова донька

Прем'єра: 9 травня

Головний герой, на ім’я Етьєн став батьком, коли йому виповнилося 20 років. Невдовзі після пологів його кохана пішла з родини, залишивши дитину. Це не зламало новоспеченого тата, і він зміг побудувати з донькою близькі стосунки.

Та одного дня їхнє налагоджене життя перегортається з ніг догори, адже вони впізнають у телесюжеті зниклу матір.

Бодкін

Прем’єра: 9 травня

25 років тому в Бодкіні відзначали кельтське свято Савань, і саме тоді сталася серія загадкових зникнень. А зараз команда, яка розслідує жахливі події, намагається дізнатися, що насправді приховують мешканці чарівного ірландського містечка.

Бріджертони 3

Прем'єра: 16 травня

Знамениті “Бріджертони”, які з першого сезону полонили серця глядачів своєю вишуканістю, історіями кохання та атмосферою, повертаються аби показати нову і дуже заплутану історію кохання юної леді.

У новому сезоні творці зосередяться на житті Пенелопи. Тепер головна героїня вирішує знайти собі такого чоловіка, який не заважатиме продовжувати її таємну діяльність леді Вістлдаун.

Пенелопа навіть готова відмовитися від свого шаленого кохання до Коліна Бріджертона та чим все це закінчиться, ми зможемо дізнатися вже незабаром.

Атлас

Прем'єра: 24 травня

У сюжеті перед глядачами постає геніальна аналітикиня, яка з недовірою ставиться до штучного інтелекту. Її роль виконує одна з найкрасивіших жінок світу - Дженніфер Лопес.

Вона приєднується до місії, щоб зловити робота, але все йде зовсім не за планом Атлас. Але смілива жінка не втрачає надії врятувати майбутнє від штучного інтелекту. А яким чином, побачимо у цій картині.

Ерік

Прем’єра: 30 травня

Бенедикт Камбербетч, який грає одного із найкращих лялькарів Нью-Йорка та творця популярного дитячого шоу "Good Day Sunshine", переживає крах свого життя. Все починається з того, що його 9-річний син Едгар зникає дорогою до школи.

Вінсент переконаний, що син повернеться додому, якщо він покаже на телебаченні монстра Еріка, якого малював його син. Та чи спрацює це - покаже час.

Кадр з серіалу "Ерік"