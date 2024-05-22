Сара Джессіка Паркер показала яскраві кадри зі зйомок нового сезону популярного серіалу

Сара Джессіка Паркер показала знімки зі зйомок нового сезону "І просто так"

Надпопулярний сезон "І просто так" було продовжено на третій сезон одразу перед фіналом другого. Дата прем'єри поки що невідома, але зйомки йдуть повним ходом, і головна героїня вже встигла поділитися яскравими та інтригуючими кадрами зі зйомок.

На фотографіях Сара Джессіка Паркер демонструє різні свої кіношні образи. Спочатку це гарна довга сукня бежевого кольору у стилі Кері Бредшоу, яку багато років грає акторка.

Варто нагадати, що Керрі у продовженні історії чотирьох подруг постійно опиняється в нових для себе умовах та приймає виклики життя, але їй вдається зберігати свій активний спосіб життя та творчий запал, який не згасає ніколи.

Сара Джсесіка Паркер на зйомках "І просто так" (фото: Getty images)

Також на знімальному майданчику Сара показалась у цікавому капелюсі у клітинку, який, здається, припав до душі акторці й зробив її образ цікавим. А ще Керрі Бредшоу засвітила, як спілкується з творцями серіалу й узгоджує деталі.

Поки невідомо, коли вийде новий сезон, але світ вже чекає на пригоди найкращих подруг, які завжди піднімають важливі та дуже особисті теми.

Нагадаємо, що до знаменитої четвірки в першому сезоні не доєдналась Кім Кетролл, яка грала неперевершену Саманту Джонс, і фанати були цим незадоволені. Та чи буде вона у новому - поки секрет.

Сара Джсесіка Паркер в нових образах для серіалу "І просто так" (фото: Getty images)