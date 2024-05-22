Сара Джессика Паркер показала яркие кадры со съемок нового сезона популярного сериала

Сара Джессика Паркер не перестает сниматься в громком продолжении сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так". Актриса показала новые и яркие кадры со съемочной площадки.
Детальнее о новом сезоне рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.
Сверхпопулярный сезон "И просто так" был продлен на третий сезон перед финалом второго. Дата премьеры пока неизвестна, но съемки идут полным ходом, и главная героиня уже успела поделиться яркими и интригующими кадрами по съемкам.
На фотографиях Сара Джессика Паркер демонстрирует разные свои киношные образы. Сначала это красивое длинное платье бежевого цвета в стиле Кэри Брэдшоу, которое много лет играет актриса.
Стоит напомнить, что Керри в продолжении истории четырех подруг постоянно оказывается в новых для себя условиях и принимает вызовы жизни, но ей удается сохранять свой активный образ жизни и творческий задор, не угасающий никогда.
Сара Джсессика Паркер на съемках "И просто так" (фото: Getty images)
Также на съемочной площадке Сара показалась в интересной шляпе в клетку, которая, кажется, пришлась по душе актрисе и сделала ее образ интересным. А еще Керри Брэдшоу зажгла, как общается с создателями сериала и согласовывает детали.
Пока неизвестно, когда выйдет новый сезон, но мир уже ждет приключения лучших подруг, всегда поднимающих важные и очень личные темы.
Напомним, что к знаменитой четверке в первом сезоне не присоединилась Ким Кетролл, игравшая непревзойденную Саманту Джонс, и фанаты были этим недовольны. Да будет ли она в новом - пока секрет.
Сара Джсесика Паркер в новых образах для сериала "И просто так" (фото: Getty images)
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