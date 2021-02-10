UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Санта Димопулос отреагировала на решение Оксаны Марченко сменить номер телефона

Автор: Styler

Санта Димопулос поддержала жену Виктора Медведчука, которая заявила, что поменяет номер телефона, после того как его опубликовали на сайте "Миротворец" за отрицание агрессии РФ и финансирование российских оккупантов.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" оставила свой комментарий в Instagram Марченко.

Популярные новости
Изюм может сильно навредить: кому нельзя его есть категорически 06 февраля 2021
В сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО: как живут преступники 07 февраля 2021
Продукты, которые не стоит покупать в супермаркете: это сохранит деньги и здоровье 07 февраля 2021
Весна в Украине станет экстремальной: климатологи ошеломили прогнозами 08 февраля 2021
Самый полезный напиток для здоровья и долголетия: он есть в каждом доме 07 февраля 2021
Названы самые надежные кроссоверы с пробегом: украинцы покупают их чаще всего 07 февраля 2021
Звезда фильмов "Афоня" и "Мимино" Леонид Куравлев исчез в России 08 февраля 2021
Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине 06 февраля 2021
Какие будут зарплаты в Украине и курс доллара до 2024 года: прогноз правительства 06 февраля 2021
На языке Терешковой и Будды: о чем сейчас пишет скандальная педагог Бильченко 08 февраля 2021

"Друзья! У меня нет слов - одни эмоции. Хотя и эмоции не хочется тратить на всю эту грязь. И так чудесно, что у меня есть вы - люди, которые меня так активно и искренне поддерживают (пишут, звонят, комментируют)", - написала Марченко.

Под этим постом Санта Димопулос написала: "Сила в правде". Оксана Марченко ответила на ее комментарий: "Спасибо большое, дорогая Санта! Спаси Господи".

Напомним, Оксана Марченко опубликовала видео, на нем слышно, как ее оскорбляют звонящие неизвестные люди, которые увидели ее номер телефона на "Миротворце". При этом она ответила, что "они настолько убоги, что не могут выразить свои мысли".

Ранее Оксана Марченко рассказала, почему выбрала Путина кумом. Она призналась, что очень хотела, чтобы ее дочь окрестил именно президент России и попросила об этом мужа.

По ее словам, Путин глубоко православный человек и замечательный крестный, который регулярно общается с крестницей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Оксана МарченкоСанта Димопулос
Читайте также
Властная и уверенная в себе: Санта Димопулос призналась, почему выбирает красный цвет для одежды
Был блеск и богатство: Оксана Марченко отреагировала на закрытие каналов Медведчука
Прогноз погоды