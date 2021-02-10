Санта Димопулос отреагировала на решение Оксаны Марченко сменить номер телефона

Санта Димопулос поддержала жену Виктора Медведчука, которая заявила, что поменяет номер телефона, после того как его опубликовали на сайте "Миротворец" за отрицание агрессии РФ и финансирование российских оккупантов.
Бывшая участница группы "ВИА Гра" оставила свой комментарий в Instagram Марченко.
"Друзья! У меня нет слов - одни эмоции. Хотя и эмоции не хочется тратить на всю эту грязь. И так чудесно, что у меня есть вы - люди, которые меня так активно и искренне поддерживают (пишут, звонят, комментируют)", - написала Марченко.
Под этим постом Санта Димопулос написала: "Сила в правде". Оксана Марченко ответила на ее комментарий: "Спасибо большое, дорогая Санта! Спаси Господи".
Напомним, Оксана Марченко опубликовала видео, на нем слышно, как ее оскорбляют звонящие неизвестные люди, которые увидели ее номер телефона на "Миротворце". При этом она ответила, что "они настолько убоги, что не могут выразить свои мысли".
Ранее Оксана Марченко рассказала, почему выбрала Путина кумом. Она призналась, что очень хотела, чтобы ее дочь окрестил именно президент России и попросила об этом мужа.
По ее словам, Путин глубоко православный человек и замечательный крестный, который регулярно общается с крестницей.