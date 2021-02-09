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Попавшая в "Миротоворец" Марченко ответила хейтерам: нас не запугать, Господь с нами

Новина українською → Вторник 09 февраля 2021 09:31
Попавшая в "Миротоворец" Марченко ответила хейтерам: нас не запугать, Господь с нами Оксана Марченко ответила людям, которые ей звонят с угрозами (фото: instagram.com.oksana marchenko official)
Автор: Людмила Жукова

Телеведущая Оксана Марченко, которая является женой Виктора Медведчука и кумой Путина, попала в "Миротворец" за отрицание агрессии РФ и финансирование российских оккупантов. После этого ей стали поступать звонки от украинцев, которые обзывают ее и клеймят. Она решила ответить хейтерам.

Кума Владимира Путина опубликовала на своей странице в Instagram видео с оскорблениями от неизвестных людей.

"Друзья, заранее прошу прощения за всю ненормативную лексику, второе видео без монтажа... Единственное, что могу сказать всем "миротворцам": не тратьте свое время, нас этим не задеть и не запугать! Господь с нами", - написала под роликом Марченко.

Отметим, что после попадания Марченко в базу "Миротворца", на сайте опубликовали номер ее мобильного телефона. Люди начали звонить ей и высказывать свои эмоции.

"Люди, за мной стоит Бог и правда. Пожалуйста, не тратьте времени на меня и моего мужа", - сказала на видео Марченко.

Отметим, что на втором видео в телефонном звонке с помощи нецензурной лексики мужчины рассказывают Марченко о ее связи с Путиным. Она отвечает им, что "они настолько убоги, что не могут выразить свои мысли".

Напомним, что ранее Оксана Марченко попала в базу сайта "Миротворец".

На портале указано, что Оксана Марченко:

  • Финансировала террористов и российских оккупантов.
  • Отрицала агрессию РФ.
  • Участвовала в пропагандистских мероприятиях России антиукраинского характера.
  • Участвовала в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
  • Занималась незаконной коммерческой деятельностью в оккупированном российскими захватчиками Крыму.
  • Участвовала в контрабанде на оккупированные РФ и российско-террористическими бандформированиями территории Украины.

Как мы ранее писали, Оксана Марченко отреагировала на закрытие каналов Медведчука.

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