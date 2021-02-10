Санта Дімопулос відреагувала на рішення Оксани Марченко змінити номер телефону

Санта Дімопулос підтримала дружину Віктора Медведчука, яка заявила, що змінить номер телефону, після того, як його опублікували на сайті "Миротворець" за заперечення агресії РФ і фінансування російських окупантів.

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" залишила свій коментар в Instagram Марченко.

"Друзі! У мене немає слів - одні емоції. Хоча і емоції не хочеться витрачати на весь цей бруд. І так чудово, що у мене є ви - люди, які мене так активно і щиро підтримують (пишуть, телефонують, коментують)", - написала Марченко. Під цим постом Санта Дімопулос написала: "Сила в правді". Оксана Марченко відповіла на її коментар: "Дякую, дорога Санта! Спаси Господи".