Оксана Марченко рассказала, почему выбрала Путина кумом: он замечательный

Оксана Марченко призналась в любви к Путину (фото: instagram.com.oksana marchenko.official_

Украинская ведущая рассказала, за какие качества выбрала Путина крестным для дочери

Одиозная украинская ведущая и жена Виктора Медведчука Оксана Марченко практически призналась в любви к президенту РФ Владимиру Путину. Она рассказала, что очень хотела, чтобы ее дочь окрестил именно он и попросила об этом мужа. Марченко отметила, что инициатором решения "кумовства" была она.

"Инициатором была я. Попросила мужа обратиться с просьбой к Владимиру Владимировичу, чтобы он покрестил нашу дочь", - сказала ведущая "Стране".

Также жена Медведчука прокомментировала, почему ее выбор пал на российского президента. По ее словам, он глубоко православный человек.

"Это личная духовная история, о которой, возможно, я когда-нибудь расскажу. Что же до крестного, то давайте сразу разделим Путина — как президента Российской Федерации, и Путина — как православного человека, крестившего нашу дочь. Только в контексте православного человека я хочу о нем говорить. Поэтому я его и выбрала", - сказала Марченко.

Ведущая называет Путина замечательным крестным. Семья постоянно поддерживает с ним отношения. Марченко отмечает, если бы у нее родился еще один ребенок, она бы выбрала Владимира Путина снова крестным.

"Он замечательный крестный, который регулярно общается с крестницей. Поздравляет ее с днями рождения. Если когда-либо она посчитает нужным что-то рассказать об этом общении, она это сделает. А мы, естественно, общаемся с Владимиром Владимировичем, поддерживаем отношения. Более того — если бы у меня был еще один ребенок, я снова попросила бы стать крестным именно его", - поделилась Марченко.

Как мы ранее сообщали, Виктор Медведчук указал в декларации 97 компаний и фирм, которые записаны на жену Оксану Марченко.

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Автор: Людмила Жукова