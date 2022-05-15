Найсмачніший торт Снікерс: приготувавши раз, ви закохаєтеся в нього назавжди!

Торт Снікерс - це неймовірна смакота з бісквіта, вершкового крему, карамелі, арахісу і шоколадної глазурі. Трохи доведеться повозитися, але результат того вартий.

Аліна запевняє, що приготувавши раз, ви закохаєтеся в цей торт назавжди!

Інгредієнти на діаметр форми 20 см

Бісквіт:

Яйце - 3 шт.

Цукор - 100 г

Борошно - 80 г

Какао - 20 г

Молоко - 50 г

Рослинна олія без запаху - 30 г

Сіль - щіпка

Розпушувач - 1/3 ч. л.

Крем-чіз:

Вершковий сир - 400 г (дуже холодний)

Вершки 33% - 150 г (дуже холодні)

Ванільний цукор - 10 г

Цукрова пудра - 25 г (або за смаком)

Карамель:

Вершки 33% - 120-150 г

Цукор - 150 г

Вершкове масло - 50 г

Сіль - щіпка

Арахіс - 80-100 г

Глазур:

Шоколад - 80 г

Вершки - 40 г

Покрокове приготування торта

Додайте до яєць щіпку солі і цукор. Збивайте 8-10 хвилин до дуже світлої пишної маси. Влийте рослинну олію і молоко.

В окремій мисці змішайте борошно, какао, розпушувач. Просійте до решти інгредієнтів в 2-3 підходи, акуратно перемішуючи лопаткою до однорідності.

Заздалегідь вистеліть дно форми пергаментом, прогрійте духовку до 180 градусів. Вилийте тісто у форму. Випікайте близько 30 хвилин до повної готовності бісквіта. Готовому бісквіту дайте охолонути у формі 10-15 хвилин, дістаньте з форми, покладіть на решітку і дайте охолонути повністю.

Арахіс підрум'яньте в духовці 5-7 хвилин. Очистіть і подрібніть.

Для карамелі: у каструлі з високими стінками розтопіть цукор. Додайте гарячі вершки. Суміш почне дуже пузиритися, але не переживайте, продовжуйте перемішувати до повної однорідності.

У карамель додайте вершкове масло і дрібку солі. Перемішайте і дайте повністю охолонути.

Коли бісквіт і карамель охололи до кімнатної температури, приготуємо крем. Для цього збийте вершковий сир, вершки, ванільний цукор і цукрову пудру протягом декількох хвилин до пишної однорідної маси. Вершки і вершковий сир обов'язково повинні бути дуже холодними.

Бісквіт розріжте на 3 частини. На перший корж викладіть третину крему, зверху половину карамелі, посипте арахісом, ще трохи крему. Покладіть другий корж, на нього третину крему, половину карамелі, посипте арахісом і знову змастіть невеликою кількістю крему. Накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник на 1-2 години.

Змастіть верх і боки торта кремом, що залишився. Поставте в холодильник ще на 15-20 хвилин. Якщо хочете, щоб глазур не змішалася з кремом, то тоді краще не покривати боки і верх торта кремом, а використовувати весь крем на коржі.

Розтопіть шоколад з вершками. Полийте торт глазур'ю і прикрасьте за бажанням.