Самый вкусный куриный шашлык: Клопотенко сказал, какое мясо лучше всего брать

Куриный шашлык самый простой и быстрый в приготовлении. Но есть несколько секретов, которые помогут приготовить его так, чтобы все были просто в восторге!
Как сделать самый вкусный куриный шашлык во время майских праздников - рассказал известный кулинар, звезда шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко на своем сайте.
Один из секретов вкусного куриного шашлыка - маринад.
Вместо майонеза, который почему-то очень многие применяют для маринования шашлыка, Клопотенко предлагает использовать натуральный йогурт.
А чтобы придать блюду необычный вкус - добавьте немного апельсиновой цедры.
"Куриный шашлык в маринаде из йогурта - идеальный рецепт для пикника", - говорит Евгений.
Ингредиенты для куриного шашлыка:
Пошаговый рецепт
Куриное филе зачистите от жира и пленок и порежьте небольшими кусочками. Добавьте соль, перец чили и паприку.
Переложите мясо в миску, добавьте йогурт и апельсиновую цедру. Оставьте в маринаде на 10 минут.
Нанижите мясо на шампуры и обжаривайте на мангале в течение 5-7 минут, постоянно переворачивая.
Клопотенко рекомендует использовать для этого шашлыка филе с куриных бедер.
Но если у вас нет времени, чтобы отделять мясо от кости, возьмите филе с грудки.
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