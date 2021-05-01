Найсмачніший курячий шашлик: Клопотенко сказав, яке м'ясо найкраще брати

Курячий шашлик найпростіший і швидкий в приготуванні. Але є кілька секретів, які допоможуть приготувати його так, щоб всі були просто в захваті!
Як зробити найсмачніший курячий шашлик під час травневих свят - розповів відомий кулінар, зірка шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко на своєму сайті.
Один із секретів смачного курячого шашлику - маринад.
Замість майонезу, який чомусь дуже часто застосовують для маринування шашлику, Клопотенко пропонує використовувати натуральний йогурт.
А щоб надати страві незвичайний смак - додайте трохи апельсинової цедри.
"Курячий шашлик в маринаді з йогурту - ідеальний рецепт для пікніка", - каже Євген.
Інгредієнти для курячого шашлику:
Покроковий рецепт
Куряче філе зачистіть від жиру і плівок і поріжте невеликими шматочками. Додайте сіль, перець чилі і паприку.
Перекладіть м'ясо в миску, додайте йогурт і апельсинову цедру. Залиште в маринаді на 10 хвилин.
Нанижіть м'ясо на шампури і обсмажуйте на мангалі протягом 5-7 хвилин, постійно перевертаючи.
Клопотенко рекомендує використовувати для цього шашлику філе з курячих стегон.
Але якщо у вас немає часу, щоб відокремлювати м'ясо від кістки, візьміть філе з грудки.
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