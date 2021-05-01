Найсмачніший курячий шашлик: Клопотенко сказав, яке м'ясо найкраще брати

Курячий шашлик найпростіший і швидкий в приготуванні. Але є кілька секретів, які допоможуть приготувати його так, щоб всі були просто в захваті!

Як зробити найсмачніший курячий шашлик під час травневих свят - розповів відомий кулінар, зірка шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко на своєму сайті .

Один із секретів смачного курячого шашлику - маринад.

Замість майонезу, який чомусь дуже часто застосовують для маринування шашлику, Клопотенко пропонує використовувати натуральний йогурт.

А щоб надати страві незвичайний смак - додайте трохи апельсинової цедри.

"Курячий шашлик в маринаді з йогурту - ідеальний рецепт для пікніка", - каже Євген.

Інгредієнти для курячого шашлику:

800 г філе курки

100 г йогурту (натурального)

5 г цедри апельсина

1 щіпка перцю чилі (в пластівцях)

2 щіпки паприки (меленої)

сіль за смаком

Покроковий рецепт

Куряче філе зачистіть від жиру і плівок і поріжте невеликими шматочками. Додайте сіль, перець чилі і паприку.

Перекладіть м'ясо в миску, додайте йогурт і апельсинову цедру. Залиште в маринаді на 10 хвилин.

Нанижіть м'ясо на шампури і обсмажуйте на мангалі протягом 5-7 хвилин, постійно перевертаючи.

Як вибрати краще м'ясо

Клопотенко рекомендує використовувати для цього шашлику філе з курячих стегон.

Але якщо у вас немає часу, щоб відокремлювати м'ясо від кістки, візьміть філе з грудки.