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Самый правильный рецепт котлет: раскрыты секреты сочного фарша

Скриншот: Как приготовить вкусные сочные котлеты
Автор: Светлана Мащенко

Сочные и вкусные котлеты, которые не распадутся на сковороде - мечта любого кулинара. Есть ряд секретов, как добиться идеального вкуса блюда.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Мясо (по вашему вкусу) - 1 кг
  • Лук - 1 шт.
  • Хлеб или батон - 200 г
  • Молоко - 250 мл
  • Вода - 200 мл
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу

Скриншот: Такими будут наши котлеты внутри

Пошаговое приготовление

Залейте хлеб молоком и оставьте на несколько минут, чтобы хлеб впитал молоко.

Перемелите мясо, лук и хлеб на мясорубке. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.

Хорошо перемешайте фарш до однородности. Влейте частями воду (может понадобиться чуть меньше воды). Отбейте фарш минимум 10-15 раз.

Поставьте фарш в холодильник минимум на 30-60 минут, а лучше на 3-4 часа.

Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке или в панировочных сухарях. Обжарьте с каждой стороны по 5-7 минут.

Если вы не уверены, что котлеты приготовились внутри, сложите котлеты в форму и поставьте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Или сложите в кастрюлю, налейте немного воды и потушите на плите 10 минут.

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