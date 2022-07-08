Найправильніший рецепт котлет: розкриті секрети соковитого фаршу

Інгредієнти:

М'ясо (на ваш смак) - 1 кг

Цибуля - 1 шт.

Хліб або батон - 200 г

Молоко - 250 мл

Вода - 200 мл

Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Скріншот: Такими будуть наші котлети всередині

Покрокове приготування

Залийте хліб молоком і залиште на кілька хвилин, щоб хліб ввібрав молоко.

Перемеліть м'ясо, цибулю і хліб на м'ясорубці. Додайте сіль і чорний мелений перець за смаком.

Добре перемішайте фарш до однорідності. Влийте частинами воду (може знадобитися трохи менше води). Відбийте фарш мінімум 10-15 разів.

Поставте фарш в холодильник мінімум на 30-60 хвилин, а краще на 3-4 години.

Сформуйте котлети, обваляйте їх у борошні або в панірувальних сухарях. Обсмажте з кожного боку по 5-7 хвилин.

Якщо ви не впевнені, що котлети приготувалися всередині, складіть котлети в форму і поставте в духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Або складіть в каструлю, налийте трохи води і тушкуйте на плиті 10 хвилин.