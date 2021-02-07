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Самый полезный напиток для здоровья и долголетия: он есть в каждом доме

Автор: Анна Шиканова

Длительность жизни и ее наполненность здоровьем уже давно занимает умы ученых и медиков. Они проводят различные исследования и ищут способы, которые могли бы не просто дать человеку здоровье, но и значительно продлить длительность его жизни.

Американские ученые в недавнем исследовании обнаружили, что, не только пища помогает достичь долголетия, но и напитки. Они назвали один из таких напитков, пишет издание Maximum.

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Исследователи из США считают, что черный чай с лимоном позволяет оставаться здоровыми и сильными надолго, и при этом этот напиток способен увеличить продолжительность жизни. И это очень просто объясняется – в чае много антиоксидантов, а лимон позволяет организму усвоить до 80% этих полезных веществ.

Также этот напиток богат на витамин С, магний, кальций и биофлавоноиды, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы и помогают ей работать без сбоев. Чай с лимоном помогает поддерживать эластичность капилляров. И он бодрит не меньше, чем кофе, но при этом не вызывает зависимости или негативный эффект.

Если регулярно употреблять чай с лимоном, то это поможет увеличить продолжительность жизни на несколько лет. Добавлять в него сахар или другие подсластители не стоит, так как это существенно снижает эффективность полезных веществ.

Врачи утверждают, что чай с лимоном не только поддерживает здоровье сердца, но и улучшает процесс обмена веществ и помогает избавиться от лишнего веса. Стоит отметить, что этот напиток улучшает способность организма противостоять воспалительным процессам.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые объяснили, какая вода натощак может быть опасна для здоровья.

А также рассказывали о том, что медики дали окончательный ответ по поводу полезности красного вина.

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