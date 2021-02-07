Найкорисніший напій для здоров'я і довголіття: він є в кожному будинку

Дослідники з США вважають, що чорний чай з лимоном дозволяє залишатися здоровими та сильними надовго, і при цьому цей напій здатний збільшити тривалість життя. І це дуже просто пояснюється – в чаї багато антиоксидантів, а лимон дозволяє організму засвоїти до 80% цих корисних речовин.

Також цей напій багатий на вітамін С, магній, кальцій і біофлавоноїди, які покращують роботу серцево-судинної системи та допомагають їй працювати без збоїв. Чай з лимоном допомагає підтримувати еластичність капілярів. І він бадьорить не менше, ніж кава, але при цьому не викликає залежності або негативний ефект.

Якщо регулярно вживати чай з лимоном, то це допоможе збільшити тривалість життя на кілька років. Додавати в нього цукор або інші підсолоджувачі не варто, через те, що це суттєво знижує ефективність корисних речовин.

Лікарі стверджують, що чай з лимоном не лише підтримує здоров'я серця, але і покращує процес обміну речовин і допомагає позбавитися від зайвої ваги. Варто відзначити, що цей напій покращує здатність організму протистояти запальним процесам.