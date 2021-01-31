Красное вино: ученые расставили все точки над "і" относительно вреда и пользы

Медики поставили точку в вопросе полезности красного вина (Фото:freepik.com)

Красное вино в последнее время попало под пристальное исследование ученых и споры о пользе и вреде этого напитка не утихают. С одной стороны, вино – алкогольный напиток, который вреден, с другой – в его состав входят полезные вещества, которые весьма нужны для организма.

Ученые отмечают, что красное вино производят из красного винограда, в котором содержится мощный антиоксидант ресвератрол. Как сообщает Ukr.Media, это вещество имеет противовоспалительные свойства, регулирует уровень липидов, понижает окислительный стресс для организма и снижает риск многих заболеваний. Ежедневная безопасная доза красного вина – не более одного бокала. Такое количество способно благотворно влиять на организм и не принести особого вреда.

Какую пользу принесет здоровью умеренное употребление красного вина

Сердечно-сосудистая система. Умеренное употребление вина снижает риск развития ишемической болезни сердца. Сухое вино повышает эластичность сосудов, расширяет их, уменьшает вязкость крови и уровень "плохого" холестерина. Все это предупреждает сердечные приступы.

Кишечник. Соединения, которые есть в вине, действуют на желудок, как пребиотики. Они способствуют увеличению количества полезных бактерий, восстанавливают микрофлору кишечника и нормализуют пищеварение.

Диабет второго типа. Этанол, который содержится в красном вине, берет участие в метаболизме глюкозы. Умеренное употребление напитка за ужином полезно для самочувствия больных диабетом.

Гипертония. Антиоксиданты виноградного вина понижают артериальное давление, повышают уровень "хорошего" холестерина. Злоупотребление вином может вызывать проблемы с сердечным ритмом и даже гипертонический криз.

Инсульт. Ресвератрол защищает от нарушений центральной нервной системы и нарушений мозга в результате приступа. Красное вино стоит пить даже после инсульта – снимает воспаление, и останавливает гибель клеток. Но употреблять его можно только после консультации с врачом.

Нарушение зрения. В вине содержатся мощные антиоксиданты, которые предупреждают серьезные заболевания глаз.

Онкология. Алкогольный напиток из темных сортов винограда снижает риск развития рака молочных желез, простаты и легких. Это связано с тем, что ресвератрол тормозит окислительные процессы, останавливает распространение злокачественных клеток и приводит к их гибели.

Какой вред здоровью может принести злоупотребление красным вином

Сокращение продолжительности жизни

Усиление симптомов депрессии

Развитие жировой болезни печени, панкреатит

Риски сердечного приступа, инсульта

Алкогольное отравление

Психические нарушения

Напомним, ранее мы писали о том, что медики сделали важное заявление об алкогольных напитках.

А также рассказывали о том, что кардиолог объяснил, почему нельзя полностью отказываться от алкоголя.