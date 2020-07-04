Самый нелепый подкуп избирателей: на Закарпатье пенсионерам раздают гнилые апельсины

На Закарпатье оскандалились странными продуктовыми наборами (фото: t.me/VGlagola)

На Закарпатье начали раздачу продуктовых наборов в качестве материальной помощи пенсионерам

На Закарпатье стали раздавать продуктовые наборы перед местными выборами, которые планируют провести в Украине этой осенью. При этом продукты оказались испорченными.

Такой случай произошел в селе Ярок Баранинской объединенной территориальной общины. Об этом 4 июля рассказал журналист Виталий Глагола в своем Telegram.

Также он опубликовал фото "предвыборного" набора.

"Самый нелепый подкуп избирателей, который мне приходилось видеть", - отметил журналист.

Глагола считает, что недавние наводнения на Закарпатье к этой раздаче не относятся - на днях от ночных паводков пострадало село Сусково Свалявского района.

По его словам, местную жительницу преклонного возраста Анну пригласили в сельсовет, где выдали продуктовый набор - якобы это материальная помощь пенсионерам.

Получив продукты, бабушка долго не могла идентифицировать "странный серый фрукт". Как выяснилось, это был гнилой апельсин.

Также в набор входили сахар, соль, разнообразные хлопья, подсолнечное масло, печенье, чай в пакетиках, туалетная бумага.

На Закарпатье пенсионерам выдали продуктовые наборы с гнилыми апельсинами (фото: t.me/VGlagola)

Ранее мы писали о том, что украинцам разрешили голосовать на выборах без прописки, и рассказывали, как это сделать.

Напомним также, что в Украине утверждена новая форма избирательного бюллетеня на местных выборах, которые проведут по открытым спискам.

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Автор: Владимир Костырин