Украинцам разрешили голосовать на выборах без прописки: как это сделать

ЦИК разрешила голосовать без прописки (фото: РБК-Украина)

ЦИК упростила возможность проголосовать по месту фактического проживания

Украинцы получили право принимать участие в голосованиях на выборах без регистрации о месте проживания. Такое решение приняла 11 июня по собственной инициативе Центральная избирательная комиссия.

Соответствующее постановление вступает в силу с 1 июля, говорится в заявлении ЦВК на сайте.

Ожидается, что своим правом голоса смогут воспользоваться на местных выборах этой осенью еще более миллиона граждан - без прописки.

В данную категорию также относятся те, кому на момент голосования только исполнится 18 лет, однако не смогут зарегистрироваться по месту жительства "по определенным причинам".

Сообщается, что утвержденный ЦИК Порядок устанавливает процедуру определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства, согласно части четвертой статьи 8 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей".

Как можно проголосовать без прописки

Орган ведения Государственного реестра избирателей может определить избирательный адрес избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства, по месту его фактического проживания.

Для этого такому избирателю необходимо обратиться в орган ведения ГРИ по месту фактического проживания на территории Украины с заявлением:

- о включении в ГРИ - в случае если гражданин Украины, которому исполнилось 18 лет, обнаружил, что его не включены в него;

- по изменению избирательного адреса - в случае, если запись об избирателе содержится в ГРИ, но он выбыл из зарегистрированного места жительства.

Такое заявление можно подать как в бумажной, так и в электронной форме по интернету.

Заявление в бумажной форме можно подать также через уполномоченное лицо (доверенность). Отмечается, что новшество также позволит воспользоваться подобной процедурой лицам с инвалидностью .

. Заявление в электронной форме подается с применением квалифицированного электронной подписи избирателя.

"Важно учитывать, что указанные заявления можно подавать в период между и в первые 5 дней избирательного процесса. Вместе с тем, избиратель, которому органом ведения ГРИ уже был определен избирательный адрес по фактическому месту его жительства, может обратиться с новым заявлением о дежурной смене не ранее чем через 180 дней после внесения первой в ГРИ", - рассказали в ЦИК.

Ранее сообщалось о том, что в Украине большие города протестируют онлайн-голосование во время местных выборов.

Напомним также, что Верховная Рада усиливает ответственность за подкуп избирателей.

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Автор: Владимир Костырин