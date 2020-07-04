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Найнедолугіший підкуп виборців: на Закарпатті пенсіонерам роздають гнилі апельсини

STYLERЖиття    04.07.2020 - 16:09
Найнедолугіший підкуп виборців: на Закарпатті пенсіонерам роздають гнилі апельсини
На Закарпатті оскандалилися дивними продуктовими наборами (фото: t.me/VGlagola)

На Закарпатті почали роздачу продуктових наборів в якості матеріальної допомоги пенсіонерам

На Закарпатті почали роздавати продуктові набори перед місцевими виборами, які планують провести в Україні цієї осені. При цьому продукти виявилися зіпсованими.

Такий випадок стався в селі Ярок Баранинської об'єднаної територіальної громади. Про це 4 липня розповів журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.

Також він опублікував фото "передвиборчого" набору.

"Найнедолугіший підкуп виборців, який мені доводилось бачити", - зазначив журналіст.

Глагола вважає, що нещодавні повені на Закарпатті до цієї роздачі не стосуються - днями від нічних паводків постраждало село Сусково Свалявського району.

За його словами, місцеву жительку похилого віку Анну запросили до сільради, де видали продуктовий набір - нібито це матеріальна допомога пенсіонерам.

Одержавши продукти, бабуся довго не могла ідентифікувати "дивний сірий фрукт". Як з'ясувалося, це був гнилий апельсин.

Також у набір входили цукор, сіль, різноманітні пластівці, олія, печиво, чай в пакетиках, туалетний папір.

Найнедолугіший підкуп виборців: на Закарпатті пенсіонерам роздають гнилі апельсиниНайнедолугіший підкуп виборців: на Закарпатті пенсіонерам роздають гнилі апельсини

На Закарпатті пенсіонерам видали продуктові набори з гнилими помаранчами (фото: t.me/VGlagola)

Раніше ми писали про те, що українцям дозволили голосувати на виборах без прописки, і розповідали, як це зробити.

Нагадаємо також, що в Україні затверджена нова форма виборчого бюлетеня на місцевих виборах, які проведуть по відкритих списках.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Закарпаттяпродуктыподкуп избирателей
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