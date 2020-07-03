Местные выборы в Украине 2020: важные новшества, как будет выглядеть бюллетень

На местных выборах осенью 2020 года будет работать новая система по открытым спискам
В Украине утверждена новая форма избирательного бюллетеня на местных выборах, которые планируют провести 25 октября 2020 года. Какие новшества ввели и как будет работать новая система по открытым спискам - в материале Styler.
Документ опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин в своем Facebook.
Политик отметил, что теперь бюллетень будет выглядеть "прям как в стране первого мира". По задумке, такая форма поможет избирателю легко сориентироваться в новой системе и минимизирует возможные ошибки.
Гурин ожидает, что форма бюллетеня окажет существенное влияние на состав местных советов по всей Украине.
На выборах 2020 будет работать новая система выборов по открытым спискам - в нее по каждому округу от партии баллотируется несколько кандидатов.
В документе будут представлены по 10 кандидатов от каждой из 20 партий, рассказал Гурин.
Нардеп объяснил это решение таким примером:
Если партия на выборах в Киевсовет поставила на 1-е место по округу кандидата, который ничего не делает во время предвыборной кампании, и набрал при этом 50 голосов, то другой кандидат на низшем месте в окружном списке активничал и его поддержали 1000 избирателей - но это только 20% от цены мандата, и не дотягивает до 25% (1250 голосов).
В итоге при барьере 25% в совет проходит "ленивый" кандидат, а не "активный".
Это побудило профильный комитет поддержать именно 5%-й барьер.
Гурин также подчеркивает, что барьер 25% преодолеть технически невозможно, это "мухльож и закрытые списки", а 5% - открытые списки.
Местные выборы 2020 - нардеп показал, как будет выглядеть бюллетень (фото: facebook.com/mitya.gurin)
Ранее сообщалось, что в Раде сделали важное заявление и объяснили, перенесут ли местные выборы из-за коронавируса.
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Автор: Владимир Костырин