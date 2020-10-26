Одноклубник Александра Зинченко покончил с собой в 17 лет

Бывший защитник "Манчестер Сити" Джереми Уистен наложил на себя руки. Спасти 17-летнюю звезду футбола не удалось. Причиной решения покончить жизнь самоубийством, вероятно, стало то, что клуб не подписал с перспективным игроком новый контракт.

Информацию о трагедии опубликовали в пресс-службе английского клуба в Twitter.

"Семья "Манчестер Сити" опечалена, узнав о кончине бывшего игрока клубной академии Джереми Уистена. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его друзьям и семье. Наши мысли с вами в это трудное время", - говорится в заявлении клуба.

По некоторым данным, футболист впал в депрессию из-за того, что клуб не подписал с ним новый контракт. Соболезнования в связи со смертью игрока высказали футболисты "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и Эмерик Ляпорт.

Джереми Уистен (фото: instagram.com/jeremywisten.oficial)

Уистен перешел в "Манчестер Сити" в возрасте 13 лет в 2016 году. В одно время с ним в клубе появился украинский полузащитник Александр Зинченко. Уистен являлся уроженцем Малави, откуда переехал в Англию.

Для поддержки семьи Уистена была создана страница GoFundMe.

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