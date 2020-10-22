Форвард Беседин вернулся к тренировкам с "Динамо" после годичной дисквалификации

Фото: Артем Беседин (fcdynamo.kiev.ua)

Форвард "Динамо" Артем Беседин вернулся к тренировкам с первой командой после дисквалификации, которая началась в декабре прошлого года. Но играть он сможет только через два месяца.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий начал заниматься вместе с одноклубниками в понедельник. С 20 октября Артем получил право вернуться к тренировкам в общей группе.

Беседин был дисквалифицирован в декабре прошлого года из-за положительной допинг-пробы у него после матча Лиги Европы против "Мальме" в ноябре 2019-го. У него в пробе обнаружили запрещенный препарат. В ходе разбирательства выяснилось, что врач команды Леонид Миронов дал футболисту не ту таблетку от головной боли.

В феврале Беседин был дисквалифицирован до 19 декабря 2020 года. По регламенту, он мог вернуться к тренировкам за два месяца до истечения срока наказания. В этом году форвард не сыграет за киевлян.

Напомним, во вторник "Динамо" проиграло "Ювентусу" в первом туре Лиги чемпионов со счетом 0:2.