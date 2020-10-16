Во Львове решили переучредить ФК "Карпаты"

Фото: ФК "Карпаты" (facebook.com)

Во Львове учредили новую компанию ООО "ФК "Карпаты". Генеральным директором организации назначен Степан Юрчишин, а спортивным директором/главным тренером Андрей Тлумак.

Об этом говорится в обращении компании, а также капитанов и тренеров "Карпат" разных лет.

Отмечается, что учредителем ООО "ФК "Карпаты" выступило предприятие "Западный Буг" с вкладом в уставный капитал в размере 1 000 000 гривен.

Соответствующие сведения также есть и в реестре юридических лиц на сайте Минюста. Данные внесены 14 октября.

Скриншот с сайта Минюста (usr.minjust.gov.ua)

Как сообщил в комментарии Степан Юрчишин, в ближайшее время планируется проведение пресс-конференции, на которой будет предоставлена информация относительно дальнейшей деятельности и развития клуба.

Руководство предприятия "Западный Буг" подтвердило свое участие в создании ООО "ФК "Карпаты" и сообщил о грядущей смене состава участников в связи с присоединением других львовских предприятий в уставный капитал, а также подготовку к преобразованию общества на акционерное общество.

Также обнародовано обращение капитанов и тренера "Карпат" разных лет.

"В последние годы всех нас беспокоит ситуация со львовскими "Карпатами", которым в разные периоды мы отдали частичку своей жизни. Длительный конфликт между двумя совладельцами и финансовые проблемы клуба привели к скандальному исключения клуба из соревнований в последнем сезоне Премьер-лиги и перевода в низший класс профессионального футбола. Практически все игроки основы покинули команду и сегодня она оказалась уже на дне второй лиги, проиграв 4 из 5 стартовых матчей. На прошлой неделе клуб буквально выкинули с базы в Брюховичах, на которой он тренировался последние десятилетия, и теперь там уже хозяйничает другая местная команда. Ради спасения базы для воспитания талантливых юных футболистов, детско-юношескую футбольную школу клуба приняли на баланс города", - говорится в обращении, под которым в частности подписались Игорь Кульчицкий, Ростислав Поточняк, Александр Чижевский, Игорь Худобяк и Мирон Маркевич.

По их словам, последней точкой в этой "истории" стал отказ клуба от традиционного логотипа с золотым львом на зеленом фоне.

"Нам известно о неоднократных предложениях нынешним владельцам клуба о финансовой помощи или покупке клуба от местного бизнеса, но все они остались без ответа. Мы не понимаем причины такого отношения владельцев к клубу, но мы видим результат их действий - легендарный клуб практически уничтожен. Мы не можем в этой ситуации стоять в стороне... и не видим другого выхода из этой ситуации, как возрождение легендарной команды с новой чистой страницы. Команды с сердцем льва и всегда верными болельщиками, с финансированием от честного и прозрачного бизнеса и поддержкой общины Львова", - говорится в обращении.

Напомним, после рестарта сезона в чемпионате Украины "Карпаты" пропустили четыре тура из-за вспышки коронавирусной инфекции среди футболистов и персонала команды.