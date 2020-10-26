Одноклубник Олександра Зінченка наклав на себе руки у 17 років

Колишній захисник "Манчестер Сіті" Джеремі Вістен наклав на себе руки. Врятувати 17-річну зірку футболу не вдалося. Причиною рішення покінчити життя самогубством, ймовірно, стало те, що клуб не підписав з перспективним гравцем новий контракт.

Інформацію про трагедію опублікували в пресслужбі англійського клубу в Twitter.

"Сім'я "Манчестер Сіті" засмучена, дізнавшись про смерть колишнього гравця клубної академії Джеремі Вістена. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття його друзям і родині. Наші думки з вами в цей важкий час", - йдеться в заяві клубу.

За деякими даними, футболіст впав у депресію через те, що клуб не підписав з ним новий контракт. Співчуття у зв'язку зі смертю гравця висловили футболісти "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг і Емерік Ляпорт.

Джеремі Вістен (фото: instagram.com/jeremywisten.oficial)

Вістен перейшов в "Манчестер Сіті" у віці 13 років у 2016 році. В один час з ним у клубі з'явився український півзахисник Олександр Зінченко. Вістен був уродженцем Малаві, звідки переїхав до Англії.

Для підтримки сім'ї Вістена була створена сторінка GoFundMe.

Нагадаємо, що раніше форвард Бесєдін повернувся до тренувань з "Динамо" після річної дискваліфікації.

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