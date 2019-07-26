Самый большой зверь в истории: ученые шокированы неожиданной находкой (фото)

Ученые нашли бедренную кость самого большого зверя (коллаж РБК-Украина)

Исследователи обнаружили бедренную кость неизвестного животного

Бедренную кость самого большого зверя нашли ученые во время раскопок во Франции. Кость весила около 508 кило и была размером с человека. Об этом сообщает Daily Star.

Предполагается, что при жизни существо было около 30 метров высотой, что соответствует пропорциям динозавров вида Патаготитан. Однако точная принадлежность и подлинность находки еще не установлена.

Неподалеку бедренной кости палеонтологи также раскопали фрагмент таза, к которому она, скорее всего, когда-то крепилась.

Ученые нашли бедренную кость самого большого зверя (фото: Getty Images)

Куратор Музея Ангулема Жан-Фрасуа Турнепиш отметил, что фрагмент таза действительно огромен, а также, что он довольно хорошо сохранился.

"Мы можем увидеть место, к которым крепились мышцы и сухожилия. Не часто удается найти столь крупный фрагмент, который может развалиться на куски под своим весом", добавил палеонтолог из Парижского исторического музея Рено Аллан.

Кстати, немецкие эксперты также считают, что мир находится под угрозой. Но специалисты уверены, что гибель человечества может произойти из-за применения атомного оружия.

Напомним что по всему миру распространяется новый "супергрибок".

А также рассказывали о том, что исследователи предрекли человечеству скорую гибель из-за удушья.