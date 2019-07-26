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Найбільший звір в історії: вчені шоковані несподіваною знахідкою (фото)

STYLERНовини науки    26.07.2019 - 13:31
Найбільший звір в історії: вчені шоковані несподіваною знахідкою (фото)
Вчені знайшли стегнову кістку самого великого звіра (колаж РБК-Україна)

Дослідники виявили стегнову кістку невідомої тварини

Стегнову кістку самого великого звіра вчені знайшли під час розкопок у Франції. Вона важила близько 508 кіло і була розміром з людину. Про це повідомляє Daily Star.

Передбачається, що при житті істота було близько 30 метрів заввишки, що відповідає пропорціям динозаврів виду Патаготітан. Однак точна належність і достовірність знахідки ще не встановлена.

Неподалік стегнової кістки палеонтологи також розкопали фрагмент тазу, до якого вона, швидше за все, колись кріпилася.

Найбільший звір в історії: вчені шоковані несподіваною знахідкою (фото)Вчені знайшли стегнову кістку самого великого звіра (фото: Getty Images)

Куратор Музею Ангулема Жан-Фрасуа Турнепіш зазначив, що фрагмент тазу дійсно величезний, а також, що він досить добре зберігся.

"Ми можемо побачити місце, до яких кріпилися м'язи та сухожилля. Не часто вдається знайти настільки великий фрагмент, який може розвалитися на шматки під своєю вагою", додав палеонтолог із Паризького історичного музею Рено Аллан.

До речі, німецькі експерти також вважають, що світ знаходиться під загрозою. Але фахівці впевнені, що загибель людства може статися через застосування атомної зброї.

Нагадаємо, що по всьому світу поширюється новий "супергрибок".

А також розповідали про те, що дослідники напророкували людству швидку загибель через задуху.

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