Ученые бьют тревогу: человечеству грозит удушье

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Впервые концентрация CO2 в воздухе превысила 415 промилле

Превышение уровня концентрации углекислого газа (CO2) в атмосфере на 415 частей на миллион (ppm) стало очень тревожным сигналом. На днях датчики в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях впервые в истории дали такие высокие показатели, каких не было со времен зари человечества. Об этом пишет Sciencealert.

Всего несколько лет назад загрязнение в атмосфере возросло до 400 ppm, в а 2017 году оно достигло 410 ppm.

Отмечается, что на самом деле после такого рекордного всплеска атмосферного углерода, отравляющего небо и улавливающего тепло Земли, ученые считали почти неизбежным попадание 415 частей на миллион в 2019 году.

Таблица: sciencealert.com

Чуть более века назад, в 1910 году, содержание CO2 в атмосфере составляло 300 частей на миллион - выше, чем было в течение около 800 тысяч лет, - но теперь оно увеличилось еще на 100+ частей на миллион, поскольку уровни загрязнения резко возросли.

Если углеродное загрязнение в нашей атмосфере будет становиться все гуще, все больше и больше тепла будет задерживаться на Земле, что сделает будущее глобальное потеплене похожим на то что было с нашей планетой сто миллионов лет назад.

В материале говорится, что в последний раз, когда Земля так нагревалась, на Южном полюсе росли деревья.

В то же время отмечается, что в сценариях с наихудшим СО2 разбитая, необитаемая Земля будет больше похожа на токсичную чужую планету (распадающиеся в небе облака, кипящие и испаряющиеся океаны).

Климатологи подчеркивают, что у человечества все еще есть надежда избежать экологической катастрофы, но мы можем изменить тенденцию только в том случае, если будем работать над решением проблемы сообща.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Такие выбросы углекислого газа могут в итоге к исчезновению более миллиона видов растений и животных, повышению уровня мирового океана, увеличению лесных пожаров и нарушение когнитивной функции человека из-за отравления. В конечном итоге человечеству грозит удушье от углекислого газа.

Как сообщалось ранее, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время экологического форума заявил, что темпы потепления в Украине в 1,5 раза выше, чем в целом в мире.

Также мы писали о том, что поднятие уровня Мирового океана вследствие глобального потепления приведет к масштабным последствиям для нашей планеты и повлечет за собой затопление целых городов, промышленных и экологически опасных объектов, в том числе и в Украине. Экологи рассказали, что в прогнозируемой зоне затопления в нашей стране - 590 населенных пунктов.

Напомним, 27 марта Европейский парламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа новыми автомобилями в Европе.