Не попадайтесь им под горячую руку: самые злые знаки Зодиака

Гороскоп самых злых знаков Зодиака подскажет, с кем из представителей зодиакального круга лучше не накалять отношения, дабы это не "вылезло" Вам боком.

Конечно же, у всех знаков есть свои особенности, связанные с характером, темпераментом и просто настроением, но тем не менее, астрологи выделяют всего два самых злых и агрессивных знака.

К слову, астрологи назвали также тройку самых добрых знаков Зодиака, которые не способны причинить вред другим людям.

Место №2: Овен

Астрологи утверждают, что Овен в хорошем настроении и Овен в гневе - это два абсолютно противоположных человека. Когда представитель этого огненного знака в духе, то все выглядит чудесным. Он весел, шутлив, прекрасный друг, готовый в любой момент сорваться сам и поднять вас на совместные поиски приключений. Но берегитесь, если Овен выйдет из себя. Попробуйте стать объектом ненависти Овна, и вы поймете, что такое ад от стихии огня.

В моменты гнева Овен так заводится, что никого не видит и не слышит. Упрямство застилает пеленой его глаза, и никакие доводы и мольбы о мировой вас не спасут. Мужчины-Овны часто решают свои проблемы в драке. Отметим, что с годами эта вспыльчивость остывает и тогда с ними намного безопаснее.

Астрологи назвали самые злые знаки Зодиака (фото: Life Geek)

Место №1: Скорпион

Скорпион - приветливый и заботливый человек. Он молчалив, и даже может показаться наивным. Но приоткроем тайну - это всего лишь маска, под которой живут, бурлят, кипят настоящие эмоции. Водная стихия придает Скорпиону чувственность, поэтому он излишне раним, а значит, существует больше поводов, чтобы потерять контроль.

Отметим, что Скорпион способен достаточно долго сдерживать весь накопившийся ком. Но всему есть предел. Если "плотину прорвало", то берегись, Скорпиона уже не остановить. В такие моменты он не просто в ярости, а трансформируется в жестокую машину мести. Это наиболее опасный враг, которого вам не посчастливилось обрести.

Астрологи советуют представителям этого Знака учиться избавляться от негативных эмоций и сдерживать низменные порывы. Только тогда Скорпиону удастся выпустить свои прекрасные качества, чтобы создать вокруг себя гармонию.

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