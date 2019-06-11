День летнего солнцестояния: как повлияет астрономический период на знаки Зодиака

Астролог рассказала, как день летнего солнцестояния повлияет на судьбу каждого знака Зодиака
Летнее солнцестояние произойдет в 18:55 21 июня. Солнце будет находиться в наивысшей точке во время перехода из Близнецов в Рака. 21 июня - начало астрономического лета. Астролог Марина Скади (Соколова) рассказала, к чему нужно быть готовыми всем знакам Зодиака, а также как этот день повлияет на ближайший астрономический период до 22 декабря. Об этом сообщает КП.
Гороскоп на 21 июня: Овен
Для того чтобы преуспеть, Овнам нужно будет отказаться от характерной для них спешки. Также астролог рекомендует представителями этого огненного знака довериться внутренним импульсам и чувствам, а не логике.
Гороскоп на 21 июня: Телец
Тельцам могут грозить материальные убытки. Для того, чтобы этого избежать, астролог рекомендует проявлять бдительность и активность, а легкомыслие может Вам навредить. Знания полученные в ближайшие полгода могут пригодиться Тельцам в будущем.
Гороскоп на день летнего солнцестояния для всех знаков Зодиака (фото: pixabay.com)
Гороскоп на 21 июня: Близнецы
В этот период, по словам астролога, у Близнецов разыграется воображение, которое будет создавать, как положительные, так и мрачные картины будущего. Вам стоит менее субъективно воспринимать информацию, поскольку ваше восприятие может не соответствовать реальности.
Гороскоп на 21 июня: Рак
Раки многих удивят своим стремлением к лидерству и небывалой вспышкой активности. Вы будете энергичны и напористы, и это проявится в Вашей речи. Ракам успешно удастся выбраться из нелегких жизненных ситуаций.
Гороскоп на 21 июня: Лев
Поскольку Вы работаете на перспективу, в этот период Вам может показаться, что усилия не приносят результатов. Астролог советует Львам не отчаиваться и продолжать трудится для достижения поставленнных целей. Вам нужно доказать свою значимость, а дальше лидерство будет складываться само собой.
Гороскоп на 21 июня: Дева
У Дев на первый план выходит интуитивное восприятие информации, вы почувствуете, что кроется за теми или иными высказываниями. Вы будете обидчивы к критике и замечаниям в Ваш адрес, и даже можете избегать общения из-за воображаемых обид или позволять себе циничные выказывания.
Гороскоп на 21 июня: Весы
Для Весов это благоприятный период, в ближайшие полгода вы сможете позволить себе гораздо больше, чем ранее. Вы будете производить нужное впечатление и получать желаемое. Многие Весы в этот период заключат брак или долгожданные официальные деловые союзы.
Гороскоп на день летнего солнцестояния для всех знаков Зодиака (фото: pixabay.com)
Гороскоп на 21 июня: Скорпион
Скорпионам будет сложно понять, к чему применить свою силу воли в ближайшие месяцы. Вы по натуре решительны и предприимчивы, и если сможете осознать, что реальность не всегда такова, какой кажется, вы сможете выйти из любой сложной ситуации.
Гороскоп на 21 июня: Стрелец
У Стрельцов может быть сожаление о нереализованных возможностях. Либо же наоборот склонность к необоснованному оптимизму, которая помешает Вашему дальнейшему развитию. Если вы учтете свои ошибки и начнете все заново, тогда в ближайшие полгода сможете достичь эффективных результатов.
Гороскоп на 21 июня: Козерог
Козероги будут находится в поиске себя и переживать кризис из-за личностного роста. Следование долгу, обращение к опыту и согласие с совестью позволят реализовать на практике полученные знания. Терпение и стойкость, соблюдение законов и порядков помогут приблизиться к цели.
Гороскоп на 21 июня: Водолей
Водолеи станут более чувствительными и нервными. Вам захочется свободы, перемен, может появиться желание изменить привычное положение вещей. В этот период полезно ориентироваться на долгосрочные проекты, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх.
Гороскоп на 21 июня: Рыбы
У Рыб - это период внутренних противоречий, с которыми Вам придется жить в ближайшие месяцы. Вам будет сложно определить свои цели из-за недостаточной серьезности ваших намерений. А проблемы, которые встанут перед Рыбами, помогут им не отрываться от реальности.
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