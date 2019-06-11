День летнего солнцестояния: как повлияет астрономический период на знаки Зодиака

Гороскоп на день летнего солнцестояния для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Астролог рассказала, как день летнего солнцестояния повлияет на судьбу каждого знака Зодиака

Летнее солнцестояние произойдет в 18:55 21 июня. Солнце будет находиться в наивысшей точке во время перехода из Близнецов в Рака. 21 июня - начало астрономического лета. Астролог Марина Скади (Соколова) рассказала, к чему нужно быть готовыми всем знакам Зодиака, а также как этот день повлияет на ближайший астрономический период до 22 декабря. Об этом сообщает КП.

Гороскоп на 21 июня: Овен

Для того чтобы преуспеть, Овнам нужно будет отказаться от характерной для них спешки. Также астролог рекомендует представителями этого огненного знака довериться внутренним импульсам и чувствам, а не логике.

Гороскоп на 21 июня: Телец

Тельцам могут грозить материальные убытки. Для того, чтобы этого избежать, астролог рекомендует проявлять бдительность и активность, а легкомыслие может Вам навредить. Знания полученные в ближайшие полгода могут пригодиться Тельцам в будущем.

Гороскоп на день летнего солнцестояния для всех знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

Гороскоп на 21 июня: Близнецы

В этот период, по словам астролога, у Близнецов разыграется воображение, которое будет создавать, как положительные, так и мрачные картины будущего. Вам стоит менее субъективно воспринимать информацию, поскольку ваше восприятие может не соответствовать реальности.

Гороскоп на 21 июня: Рак

Раки многих удивят своим стремлением к лидерству и небывалой вспышкой активности. Вы будете энергичны и напористы, и это проявится в Вашей речи. Ракам успешно удастся выбраться из нелегких жизненных ситуаций.

Гороскоп на 21 июня: Лев

Поскольку Вы работаете на перспективу, в этот период Вам может показаться, что усилия не приносят результатов. Астролог советует Львам не отчаиваться и продолжать трудится для достижения поставленнных целей. Вам нужно доказать свою значимость, а дальше лидерство будет складываться само собой.

Гороскоп на 21 июня: Дева

У Дев на первый план выходит интуитивное восприятие информации, вы почувствуете, что кроется за теми или иными высказываниями. Вы будете обидчивы к критике и замечаниям в Ваш адрес, и даже можете избегать общения из-за воображаемых обид или позволять себе циничные выказывания.

Гороскоп на 21 июня: Весы

Для Весов это благоприятный период, в ближайшие полгода вы сможете позволить себе гораздо больше, чем ранее. Вы будете производить нужное впечатление и получать желаемое. Многие Весы в этот период заключат брак или долгожданные официальные деловые союзы.

Гороскоп на день летнего солнцестояния для всех знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

Гороскоп на 21 июня: Скорпион

Скорпионам будет сложно понять, к чему применить свою силу воли в ближайшие месяцы. Вы по натуре решительны и предприимчивы, и если сможете осознать, что реальность не всегда такова, какой кажется, вы сможете выйти из любой сложной ситуации.

Гороскоп на 21 июня: Стрелец

У Стрельцов может быть сожаление о нереализованных возможностях. Либо же наоборот склонность к необоснованному оптимизму, которая помешает Вашему дальнейшему развитию. Если вы учтете свои ошибки и начнете все заново, тогда в ближайшие полгода сможете достичь эффективных результатов.

Гороскоп на 21 июня: Козерог

Козероги будут находится в поиске себя и переживать кризис из-за личностного роста. Следование долгу, обращение к опыту и согласие с совестью позволят реализовать на практике полученные знания. Терпение и стойкость, соблюдение законов и порядков помогут приблизиться к цели.

Гороскоп на 21 июня: Водолей

Водолеи станут более чувствительными и нервными. Вам захочется свободы, перемен, может появиться желание изменить привычное положение вещей. В этот период полезно ориентироваться на долгосрочные проекты, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх.

Гороскоп на 21 июня: Рыбы

У Рыб - это период внутренних противоречий, с которыми Вам придется жить в ближайшие месяцы. Вам будет сложно определить свои цели из-за недостаточной серьезности ваших намерений. А проблемы, которые встанут перед Рыбами, помогут им не отрываться от реальности.

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