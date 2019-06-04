Любовный гороскоп на июнь: кому из знаков Зодиака повезет

Гороскоп любви на июнь (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды сулят любовь в июне

Астрологи рассказали, что июнь станет очень насыщенным месяцем практически во всех сферах и почти у всех знаков Зодиака намечаются серьезные перемены в жизни. Однако некоторым из них первый месяц лета сулит важные романтические встречи и даже новую любовь.

Близнецам звезды сулят встречу с интересным человеком, который в будущем может стать надежным партнером в отношениях. Однако без усилий эти чувства быстро угаснут, чтобы уступить место более сильной романтической влюбленности.

Раки в июне будут подвержены ревности, которая охватит даже тех, кто уже давно и стабильно связан узами брака. Астрологи рекомендуют не накалять ситуацию и постараться сдерживать свои эмоции. Одинокие представители этого знака Зодиака имеют шанс встретить любовь среди старых друзей и коллег по работе.

Львы будут в июне чувствовать себя одиноко и это касается даже тех, кто состоит в отношениях. Возможно разочарование в близком человеке и разрыв в отношениях. Астрологи советуют не нервничать, так как ситуация очень быстро пойдет на улучшение.

Девам июнь принесет нежность, заботливость и чуткость. И это будет обоюдно и взаимно. Важно – не верить слухам об измене, так как могут всплыть старые забытые связи и тайны.

Весам в июне будет не до проблем, так как они остро нуждаются в отдыхе. Звезды предсказывают, что Весы, которые отправятся на курорт в июне, могут найти там бурный и интересный роман. Для семейных представителей этого знака Зодиака высока вероятность зачатия ребенка, что значительно укрепит отношения.

Скорпионы могут внезапно влюбиться в старого знакомого, причем не обязательно, что объект любви будет свободен. Чувства могут оказаться настолько сильными, что придется сделать выбор – разорвать предыдущие отношения или отказаться от новых чувств.

Стрельцов ждет спокойный месяц, наполненный нежностью и подарками. Для тех, кто находится в поиске, астрологи рекомендуют не начинать новые отношения, так как они будут недолговечны.

Кому из знаков Зодиака повезет в лювби в июне (Коллаж РБК-Украина)

Козерогов ожидает крайне интересный период, в который может случится все, что угодно. В их жизни может появится человек, который перечеркнет все предыдущие разочарования. Новый человек поможет улучшить жизнь и вырасти в духовном плане. Женщинам звезды сулят пополнение в семье.

У Водолеев будет очень неспокойный месяц, так как партнеры будут высказывать недовольства и претензии, которые накапливались уже давно. Астрологи рекомендуют искать компромиссы и разговаривать, чтобы недоразумения не переросли в серьезный конфликт.

Рыбы замкнутся в себе и не станут отвечать на внимание противоположного пола, так как окажутся неготовыми к развитию отношений. Предложения руки и сердца, а также важные решения стоит перенести на конец лета.

Овны внезапно изменят тактику и станут к близким относиться мягко и нежно, так как поймут, насколько грубы они были раньше. Отношения в паре могут стать более прочными и некоторые задумаются о том, чтоб узаконить свою союз.

Тельцы в июне смогут решить проблемы, которые возникли в отношениях и достигнуть взаимопонимания со своими партнерами. Астрологи рекомендуют им на несколько дней забыть о работе и отправиться с любимым человеком в отпуск.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог предупредила о серьезных проблемах в ближайшую неделю.

А также рассказывали о том, что стало известно, кому из знаков Зодиака не повезет в июне.