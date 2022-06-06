Самые высокооплачиваемые вакансии: что предлагают в Киеве, Днепре, Львове и Одессе

В Украине найти высокооплачиваемую работу вполне реально. Для этого, конечно же, понадобится хорошее образование, опыт работы и навыки в интересующей сфере. Но найти вакансию с зарплатой от 25-30 тысяч гривен - можно.

Какие вакансии с такой зарплатой предлагают в крупных городах Украины - Киеве, Днепре, Львове и Одессе, рассказали специалисты Work.ua.

Киев

В Киеве сейчас около 4 тысяч актуальных вакансий. Средняя заработная плата - 19 тысяч гривен. С высокими зарплатами - около тысячи вакансий.

Например, в столице ищут инженера-конструктора, электрика с зарплатой от 25 до 40 тысяч гривен в месяц. Нужно высшее профильное образование, квалификационный сертификат, опыт прохождения экспертизы, согласования внешних сетей и владение программными комплексами AutoCAD, DiaLUX, REVIT. Знание английского языка - желательно.

На зарплату от 30 до 100 тысяч гривен ищут зубного врача-ортодонта. Нужны опыт работы и знание современных методик и диагностик, сертификат специалиста и навыки владения фотопротоколом при диагностике и лечении.

Есть вакансия графического UX-дизайнера с зарплатой от 60 до 120 тысяч гривен + бонус. Кандидат должен ориентироваться в UX/UI, уметь создавать целевые страницы и маркетинг электронной почты. Желателен опыт для американских или европейских брендов в разработке тем, шаблонов и содержания целевой страницы на английском языке.

Еще понадобится ступень бакалавра или выше в сфере визуального искусства или дизайна, и опыт работы в дизайне от 5-7 лет.

Крупный автосервис разыскивает автослесаря-ходовика, автомеханика на зарплату от 20 до 50 тысяч гривен. Опыт работы - от 2 лет. Нужно уметь работать в команде, хотеть развиваться и желательно - чувство юмора.

Днепр

Сейчас в Днепре свыше 1000 актуальных вакансий со средней зарплатой 15 тысяч гривен. На зарплату от 30 тысяч гривен - коло 200 вакансий.

Нужен PHP-программист (HighLoad) на зарплату от 30 до 85 тысяч гривен. Кандидату понадобится опыт работы от 2 лет, знание и опыт на профессиональном уровне PHP + My SQL, умение анализировать, рекомендовать технологии и решения с обоснованием, опыт проектирования структуры БД и оптимизации запросов. И конечно же - английский язык на уровне чтения технической документации.

А еще в Днепре ищут столяра-монтажника корпусной мебели на зарплату от 20 до 30 тысяч гривен. От кандидата нужно понимание технической документации, умение работать руками, электроинструментом и опыт в собирании корпусной мебели.

Также нужен автослесарь с зарплатой от 25 до 40 тысяч гривен. Требования: профессиональные навыки по ремонту легковых автомобилей.

Львов

Во Львове более 2500 вакансий со средней зарплатой от 15 тысяч гривен. А на зарплату в 30 тысяч гривен есть более 300 вакансий.

Нужен региональный представитель крупной алкогольной компании с опытом работы территориального менеджера/супервайзера на рынке FMCG от 1 года. Нужен собственный автомобиль и готовы дать зарплату в 20-30 тысяч гривен.

Также разыскивается личный ассистент CEO в международную компанию с зарплатой от 35 до 65 тысяч гривен. Нужно свободное владение английским языком на уровне Advanced и опыт работы от 2 лет. Нужно будет заказывать авиабилеты, составлять Travel письма, заниматься организацией внутренних и внешних встреч.

Есть вакансия главного конструктора с зарплатой от 35 тысяч гривен + премии и соцпакет. Нужно высшее образование и опыт работы от 5 лет - с портфолио.

Одесса

Сейчас в Одессе около 1000 актуальных вакансий со средней зарплатой 15 500 гривен. С зарплатой от 30 тысяч гривен - более 100 предложений.

Например, разыскивается врач ветеринарной медицины с высшим образованием и опытом работы от 2 лет. Предлагают зарплату от 20 до 30 тысяч гривен.

Также нужен руководитель конструкторского-технологического управления в компанию по производству автомобильных прицепов с зарплатой от 25 до 35 тысяч гривен. Нужен опыт работы главным конструктором от 1 года или главным технологом - от 5 лет. Еще нужно высшее техническое образование и уверенное пользование Solid Works.

Еще в Одессе ищут водителя категории СЕ на зерновоз-контейнеровоз с заграничным паспортом и чип-картой, а также опытом работы от 1 года. Предлагают зарплату от 30 до 60 тысяч гривен.