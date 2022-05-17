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Кому в Украине трудно найти работу во время войны: список вакансий

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 09:37
Кому в Украине трудно найти работу во время войны: список вакансий Фото: Кому трудно найти работу в Украине (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

После вторжения России в Украину ситуация на рынке труда существенно ухудшилась. Спрос на работу очень большой, а вакансий очень мало. Некоторые профессии остались совсем невостребованными.

Как сообщает кадровый портал grc.ua, на рынке труда сформировался огромный спрос, значительно превышающий предложение.

Кому сейчас сложно найти работу?

  • Педагогам
  • Ученым
  • Охранникам
  • Страховщикам
  • Юристам
  • Работникам сферы обслуживания

Количество предложений работы по этим профессиям намного ниже количества желающих получить эту работу, несмотря на то, что предприятия начинают понемногу восстанавливать свою деятельность.

На каких специалистов есть спрос?

  • Медики и фармацевты
  • Строители
  • Работники транспорта и логистики

Отметим, что на сотрудников IT-сектора спрос остается большой, это же касается и зарплат.

Больше всего сотрудников сейчас требуется в Киеве, Львовской области, Днепропетровской области.

Кому в Украине трудно найти работу во время войны: список вакансийВакансии в Украине (фото: grc.ua)

Читайте также, в каких странах и на какие зарплаты украинцам предлагают работу.

Ранее мы писали, кого ищут работодатели в Киеве и на какие зарплаты.

Также сообщалось, что украинским IТ-специалистам рассказали, как найти работу во время войны.

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