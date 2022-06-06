ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найбільш високооплачувані вакансії: що пропонують в Києві, Дніпрі, Львові та Одесі

Новость на русском →
Понеділок 06 червня 2022 21:13
Найбільш високооплачувані вакансії: що пропонують в Києві, Дніпрі, Львові та Одесі Фото: в Україні пропонують вакансії із зарплатою в 30 тисяч гривень (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні знайти високооплачувану роботу цілком реально. Для цього, звичайно ж, знадобиться хороша освіта, досвід роботи й навички в потрібній сфері. Але знайти вакансію з зарплатою від 25-30 тисяч гривень - можна.

Які вакансії з такою зарплатою пропонують у великих містах України - Києві, Дніпрі, Львові та Одесі, розповіли фахівці Work.ua.

Київ

У Києві зараз близько 4 тисяч актуальних вакансій. Середня заробітна плата - 19 тисяч гривень. З високими зарплатами - близько тисячі вакансій.

Наприклад, у столиці шукають інженера-конструктора, електрика із зарплатою від 25 до 40 тисяч гривень в місяць. Потрібна вища профільна освіта, кваліфікаційний сертифікат, досвід проходження експертизи, узгодження зовнішніх мереж і володіння програмними комплексами AutoCAD, DiaLUX, REVIT. Знання англійської мови - бажано.

На зарплату від 30 до 100 тисяч гривень шукають зубного лікаря-ортодонта. Потрібні досвід роботи та знання сучасних методик і діагностик, сертифікат фахівця і навички володіння фотопротоколом при діагностиці та лікуванні.

Бувши вакансія графічного UX-дизайнера з зарплатою від 60 до 120 тисяч гривень + бонус. Кандидат повинен орієнтуватися в UX / UI, вміти створювати цільові сторінки й маркетинг електронної пошти. Бажаний досвід для американських або європейських брендів в розробці тем, шаблонів і змісту цільової сторінки англійською мовою.

Ще знадобиться ступінь бакалавра або вище у сфері візуального мистецтва або дизайну, і досвід роботи в дизайні від 5-7 років.

Великий Автосервіс розшукує автослюсаря-ходовика, автомеханіка на зарплату від 20 до 50 тисяч гривень. Досвід роботи - від 2 років. Потрібно вміти працювати в команді, хотіти розвиватися і бажано - почуття гумору.

Дніпро

Зараз у Дніпрі понад 1000 актуальних вакансій із середньою зарплатою 15 тисяч гривень. На зарплату від 30 тисяч гривень - коло 200 вакансій.

Потрібен PHP-Програміст (HighLoad) на зарплату від 30 до 85 тисяч гривень. Кандидату знадобиться досвід роботи від 2 років, знання та досвід на професійному рівні PHP + My SQL, вміння аналізувати, рекомендувати технології та рішення з обґрунтуванням, досвід проєктування структури БД та оптимізації запитів. І звичайно ж - англійська мова на рівні читання технічної документації.

А ще в Дніпрі шукають столяра-монтажника корпусних меблів на зарплату від 20 до 30 тисяч гривень. Від кандидата потрібне розуміння технічної документації, вміння працювати руками, електроінструментом і досвід у збиранні корпусних меблів.

Також потрібен автослюсар із зарплатою від 25 до 40 тисяч гривень. Вимоги: професійні навики по ремонту легкових автомобілів.

Львів

У Львові понад 2500 вакансій із середньою зарплатою від 15 тисяч гривень. А на зарплату в 30 тисяч гривень є понад 300 вакансій.

Потрібен регіональний представник великої алкогольної компанії з досвідом роботи територіального менеджера / супервайзера на ринку FMCG від 1 року. Потрібен власний автомобіль і готові дати зарплату у 20-30 тисяч гривень.

Також розшукується особистий асистент CEO в міжнародну компанію із зарплатою від 35 до 65 тисяч гривень. Потрібно вільне володіння англійською мовою на рівні Advanced і досвід роботи від 2 років. Потрібно буде замовляти авіаквитки, складати Travel листи, займатися організацією внутрішніх і зовнішніх зустрічей.

Є вакансія головного конструктора з зарплатою від 35 тисяч гривень + премії та соцпакет. Потрібна вища освіта та досвід роботи від 5 років - з портфоліо.

Одеса

Зараз в Одесі близько 1000 актуальних вакансій із середньою зарплатою 15 500 гривень. Із зарплатою від 30 тисяч гривень - понад 100 пропозицій.

Наприклад, розшукується лікар ветеринарної медицини з вищою освітою та досвідом роботи від 2 років. Пропонують зарплату від 20 до 30 тисяч гривень.

Також потрібен Керівник конструкторського-технологічного управління в компанію з виробництва автомобільних причепів із зарплатою від 25 до 35 тисяч гривень. Потрібен досвід роботи головним конструктором від 1 року або головним технологом - від 5 років. Ще потрібна вища технічна освіта і впевнене користування Solid Works.

Ще в Одесі шукають водія категорії СЕ на зерновоз-контейнеровоз з закордонним паспортом і чіп-картою, а також досвідом роботи від 1 року. Пропонують зарплату від 30 до 60 тисяч гривень.

До речі, раніше ми писали про те, що українці змінили підхід до пошуку роботи.

А ще ми розповідали раніше, кому в Україні під час війни важко знайти роботу.

Читайте РБК-Україна в Google News
поиск работы поиски работы
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими