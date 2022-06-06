Украинцы изменили подход к поиску работы: о чем идет речь
Война в Украине стала причиной потери работы 5 миллионов украинцев. Из-за такого неутешительного положения вещей многие специалисты готовы менять профессию, осваивать новые специальности, а также менять уже существующую работу ради больших заработков.
Как изменились настроения и подход украинцев за последние месяцы - читайте ниже в нашем материале.
По данным сервиса OLX Работа, который провел онлайн-опрос среди 3 тысяч респондентов, были выяснены настроения украинцев.
Какова текущая ситуация с работой
Так, среди опрошенных "голубых воротничков" (рабочих, занятых физическим трудом) 25% респондентов эвакуировались в другой город Украины, а 3% находятся за рубежом.
Среди тех, кто остался в Украине, работают 29%. Из них большинство (75%) сохранили работу, которую имели еще до войны, и территориально продолжают работать в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Запорожской областях.
Те, кто, к сожалению, потерял работу, - либо уже ищут новое место (77%), либо планируют в ближайшее время (15%).
Украинцы готовы к новому опыту
Из-за войны и потребности в заработке многие готовы осваивать новые специальности, которые сейчас востребованы.
57% соискателей все еще надеются найти работу по своей специальности. А остальные ищут новый опыт. Среди них:
- открыты к обучению, если его организует работодатель (63%);
- готовы учиться самостоятельно/за свой счет (16%);
- готовы переквалифицироваться по программе центра занятости (13%).
Новые сферы, которые готовы осваивать украинцы:
- логистика/склад,
- строительство,
- торговля.
Большинство украинцев ищет постоянную работу с возможностью роста и денежным поощрением
Половина опрошенных работает на одном месте более 5 лет.
Это свидетельствует о готовности поисковиков выбирать постоянное место работы и оставаться с работодателем после победы. Аналогичные настроения и среди украинцев, которые планируют трудоустроиться и ищут вакансии.
Среди причин выбора компании, которые называют обе группы респондентов, на первом месте денежное поощрение и карьерный рост.
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