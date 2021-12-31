Самые строгие запреты на Новый год: в какие приметы верили наши предки

Что нельзя делать в новогоднюю ночь

Нельзя отказываться от празднования. Нужно встречать Новый год и нельзя - грустить и скучать.

В новогоднюю ночь нельзя ссориться, спорить с другими и выяснять отношения – весь год пройдет в ссоре.

В новогоднюю ночь нельзя плакать – это может привлечь болезни.

Нельзя оставлять квартиру неубранной к 31 декабря. Чтобы весь год прошел удачно, нужно встречать его в чистом и убранном доме.

Нельзя убирать в доме, стирать и выносить мусор 31 декабря после заката солнца – это может навлечь беду. Если вы не успели что-то убрать или сделать – расслабьтесь и встречайте Новый весело, об этом подумаете уже после праздника.

Перед Новым годом обязательно нужно отдать все долги и одолженные вещи. Если вы все это не вернете, то весь следующий год будете в долгах.

Не стоит накапливать обиды к Новому году. Постарайтесь 31 декабря всех простить и попросить прощения у других людей. Помиритесь со всеми, с кем вы поссорились.

Нельзя встречать Новый год в черной мрачной одежде и не стоит надевать старую заношенную одежду.

31 декабря и 1 января в спальню хозяев нельзя пускать посторонних людей – это может привлечь супружескую измену.

31 декабря нельзя стричься – можно потерять удачу.

Нельзя готовить еду для новогоднего стола в плохом настроении.

Какие еще есть приметы о новогодней ночи

Ножки новогоднего стола нужно перевязать веревочками перед тем, как сядут гости. По старым приметам это нужно для того, чтобы в следующем году никто из домашних не покинул семью.

Первым за новогодний стол должен сесть глава семьи. А потом он должен ударить кулаком по столу – это сулило крепкие семейные отношения и достаток.

За новогодний стол нужно садиться не позже 10 часов вечера, чтобы проводить сначала старый год и поблагодарить его за все хорошее.

На новогодний стол нужно обязательно поставить свечу. С древних времен верили, что огонь свечи оберегает всю семью от зла и негатива.

Считалось хорошей приметой, если кто-то чихнул за новогодним столом. Это сулило счастье всем, кто оказался за этим новогодним столом.

Чтобы привлечь в свой дом новых друзей или членов семьи, на новогоднем столе должны быть дополнительные приборы и тарелка.

Во время встречи нового года нужно надеть хотя бы одну новую вещь – это сулит достаток.

Чтобы привлечь материальный достаток в новом году, нужно по углам праздничного стола положить монеты. А в карман – крупные купюры.

Под бой курантов нужно обязательно загадать желание – оно обязательно сбудется.

Если в старом году вы потеряли свою любовь или пережили развод – сожгите календарь. А для привлечения любви в новом году обязательно повесьте на елку игрушку в форме сердца.