Найсуворіші заборони на Новий рік: в які прикмети вірили наші предки

Що не можна робити в новорічну ніч

Не можна відмовлятися від святкування. Потрібно зустрічати Новий рік і не можна - сумувати та нудьгувати.

У новорічну ніч не можна сваритися, сперечатися з іншими та з'ясовувати стосунки – весь рік пройде у сварці.

У новорічну ніч не можна плакати - це може залучити хвороби.

Не можна залишати квартиру неприбраною до 31 грудня. Щоб весь рік пройшов вдало, потрібно зустрічати його в чистому і прибраному будинку.

Не можна прибирати в будинку, прати та виносити сміття 31 грудня після заходу сонця – це може накликати біду. Якщо ви не встигли щось прибрати або зробити - розслабтеся і зустрічайте новий весело, про це подумаєте вже після свята.

Перед Новим роком обов'язково потрібно віддати всі борги та позичені речі. Якщо ви все це не повернете, то весь наступний рік будете в боргах.

Не варто накопичувати образи до Нового року. Постарайтеся 31 грудня всіх пробачити та попросити вибачення в інших людей. Помиріться з усіма, з ким ви посварилися.

Не можна зустрічати Новий рік в чорному похмурому одязі та не варто надягати старий заношений одяг.

31 грудня та 1 січня в спальню господарів не можна пускати сторонніх людей – це може залучити подружню зраду.

31 грудня не можна стригтися - можна втратити удачу.

Не можна готувати їжу для новорічного столу в поганому настрої.

Які ще є прикмети про новорічну ніч

Ніжки новорічного столу потрібно перев'язати мотузочками перед тим, як сядуть гості. За старими прикметами це потрібно для того, щоб в наступному році ніхто з домашніх не покинув сім'ю.

Першим за новорічний стіл повинен сісти глава сім'ї. А потім він повинен вдарити кулаком по столу - це обіцяло міцні сімейні відносини та достаток.

За новорічний стіл потрібно сідати не пізніше 10 години вечора, щоб проводити спочатку старий рік і подякувати йому за все хороше.

На новорічний стіл потрібно обов'язково поставити свічку. З давніх часів вірили, що вогонь свічки оберігає всю сім'ю від зла і негативу.

Вважалося хорошою прикметою, якщо хтось чхнув за новорічним столом. Це обіцяло щастя всім, хто опинився за цим новорічним столом.

Щоб залучити у свій будинок нових друзів або членів сім'ї, на новорічному столі повинні бути додаткові прибори та тарілка.

Під час зустрічі нового року потрібно надіти хоча б одну нову річ – це обіцяє достаток.

Щоб залучити матеріальний достаток в новому році, потрібно по кутах святкового столу покласти монети. А в кишеню - великі купюри.

Під бій курантів потрібно обов'язково загадати бажання - воно обов'язково збудеться.

Якщо в старому році ви втратили свою любов або пережили розлучення – спаліть календар. А для залучення любові в новому році обов'язково повісьте на ялинку іграшку у формі серця.