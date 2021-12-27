Какие желания нельзя загадывать под бой курантов: не притягивайте к себе неприятности

Но формулировать желания нужно правильно, и некоторые желания загадывать просто нельзя.

В новогоднюю ночь под бой курантов принято загадывать самые заветные желания. Считается, что такие желания обязательно исполнятся в новом году.

Не загадывайте стать богаче

Вам кажется, что тут имеет значение игра слов. Но это не так. Огромная разница есть между принятием осознанных решений и просто загадыванием желаний.

Каждый раз, когда речь идет об обязательствах, появляется стимул совершить какие-либо действия, которые приблизят вас к заветной цели.

Загадывание материального успеха без ваших усилий в этом направлении – это приготовление блюда без ингредиентов, кухни и посуды. И вы просто будете сидеть и ждать исполнения этого желания.

Загадывать такое желание – это провал. Если вам нужны деньги для чего-то конкретного, то так и формулируйте: деньги на новую шубу, яхту, квартиру, машину или телефон. Дайте Вселенной больше возможностей выполнить ваше желание.

Не загадывайте любви от кого-то конкретного

Такие желания очень опасны, так как срок их выполнения может быть не ограничен. И порой приоритеты меняются намного быстрее, чем такие желания исполняются.

Человек, о котором вы мечтали на Новый год вернется в вашу жизнь в тот момент, когда в ней уже все кардинально поменяется. И это может сильно осложнить то, что у вас будет происходить в тот момент.

Есть и другая неприятная сторона такого желания – человек станет с вами проводить больше времени, у него появятся чувства, но вы при более близком общении поймете, что это не то, что вам действительно нужно.

Желайте просто любви или замужества, семьи или человека, который разделит с вами ваши увлечения и станет вам очень близким.

Не загадывайте желания, которые направлены на другого человека

Мы искренне любим своих близких и желаем мы самого лучшего. Порой в своих стремлениях мы пытаемся сами определить, что именно им нужно.

Но вы можете отвечать только за свои собственные желания. Ваше желание для другого человека не исполнится, так как Вселенной нужно, чтобы этого захотел именно тот человек, а не вы.

Можно загадать для близких здоровья и благополучия, но вот другие блага у Вселенной для них вам попросить не получится.

Не загадывайте конкретную работу

Формулируйте желание о работе по-другому. Представьте, что вы устроились на работу своей мечты. Визуализируйте то, чем вы хотите заниматься, и какие чувства будете при этом испытывать.

Если вы получите загаданную работу, то через некоторое время вдруг поймете, что это не то, что вы действительно хотели. Или вам не подойдет коллектив, месторасположение, задачи или начальник.

Желайте себе работы, которая будет отвечать всем вашим требованиям. Желайте себе стабильный доход от дела, которое приносит вам удовольствие.

Не желайте зла другим людям

Пожелания ненависти, неприятностей другим людям обычно не приносят ничего хорошего. Вы выплескиваете мощный негатив при загадывании такого желания и все это вернется к вам, но уже в большем объеме.

Не используйте частицу "не"

При формулировке желания не используйте частицу "не". Вселенная не слышит ее. Вместо "не болеть" – пожелайте себе здоровья. Вместо "не бояться трудностей" – мечтайте о том, чтобы идти в будущее со смелостью и азартом.