Как правильно загадать желание на Новый год: обязательно сбудется!

На Новый год существует давняя традиция - люди загадывают желания. И чтобы оно обязательно осуществилось, его нужно загадывать правильно.

Как правильно отправить свой посыл во Вселенную, чтобы желание стало реальностью, рассказала психолог Наталья Сидоренок для ТСН.

Сформулируйте

Желаний может быть очень много, но нужно выбрать то, чего вы хотите больше всего. Это должно быть осознанное, конкретное и очень сильное желание.

Сформулировано оно должно от вашего имени и лично для вас. Другие люди в формулировке не должны быть упомянуты.

Не "я хочу, чтобы В. в меня влюбился", а "Я сойдусь с человеком, к которому у меня есть чувства".

Если вы хотите получить работу в престижной компании, то ваше желание должно звучать так: "Я получу работу в крупной компании", а не "пусть меня пригласят работать в крупную фирму".

Настоящее время

Один из главных секретов загадывания желания – все свои мечты нужно озвучивать в настоящем времени.

Например: я поступаю в университет, я покупаю квартиру, я получила работу, я нашел свою половинку.

Нельзя проговаривать желание в будущем времени, если вы хотите, чтобы оно осуществилось в ближайшее время.

Можно установить сроки и загадать, что вы через год купите машину или этим летом найдете работу мечты.

Не используйте "не"

В формулировке желания не используйте частицу "не". Вселенная не понимает нечеткости и расплывчатые обозначения. Вместо "я больше не буду болеть" скажите: "я здорова".

Вместо "Я больше не буду поправляться" – "Я становлюсь стройной и сбрасываю лишние килограммы".

Только позитив

Ваше желание должно быть позитивным, иначе шансов у него осуществиться немного. Злые мысли и пожелания вреда другому человеку могут принести вам бумерангом неприятности.

Не стоит формулировать желание с использованием других людей. Вам это счастья не принесет.

Не загадывайте деньги

Если ваше желание касается денег, то формулируйте его не о деньгах, а о том, какие блага вы получите благодаря им.

Например: "Я полечу в Египет" или "Я рассчитаюсь с долгом" вместо "Я выиграю пять тысяч долларов".

Важные нюансы

Конкретная формулировка важна, но есть еще и важные нюансы. Какой именно ценой будет достигнуто ваше желание.

Можно быстро похудеть, но при этом навредить здоровью. Или сменить работу, но со скандалом.

Сформулируйте правильно: "Я стану стройной через 4 месяца с помощью комфортного метода похудения" или "Я перейду на хорошую работу без ссор и конфликтов".

Никому не рассказывайте

О своих желаниях не стоит рассказывать другим людям, даже самым близким. Детская шутка о том, что желание может не исполнится – имеет веские основания. Вселенная любит терпеливых и тишину.

Нарисуйте себя счастливого

Кроме формулирования желаний, можно использовать и другие методы.

Можно написать желание на бумаге, скрутить ее и засунуть в бутылку из-под шампанского. Бутылку поставить так, чтобы она была в поле вашего зрения и напоминала вам о том, что вы загадали.

Можно визуализировать свою мечту в виде коллажа из фотографий, аппликаций. Составить свою карту желаний.

В середине должна быть ваша счастливая фотография, а вокруг – картинки того, чего вы хотите получить в новом году: жилье, дети, машина, учеба.

Можно нарисовать ваше желание в виде картины или записать в виде сказки. Продумайте до мелочей, чего вы именно хотите.

Если это дом, то вы должны представить, где он будет находиться, что в нем будет – от количества комнат до цвета занавесок на окнах.

Верьте

Самое важное – верить в осуществление своего желания и делать все, что от вас зависит. Если вы хотите поступить в институт, то вам нужно готовиться к экзаменам.

Если вы хотите работу – у вас должны быть навыки для нее и знания. Если вы хотите отпуск в далекой стране, то стоит начать откладывать деньги на него.

Нужно не просто загадать желание и ждать его осуществления, а и планировать, стремиться и двигаться к своей мечте.