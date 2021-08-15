Самые популярные схемы мошенничества в Facebook: как не попасть в лапы обманщиков

Фишинг

Чтобы получить личную информацию пользователя, мошенники отправляют сообщение про посторонний вход в профиль и предлагают сменить пароль или другие действия, которые требуют немедленно вмешательства владельца страницы. С помощью ссылки на поддельную страницу, преступники получают доступ к аккаунту жертвы.

Как обнаружить: общее приветствие в шапке письма, а не ваше имя, использование неправильного адреса электронной службы поддержки, орфографические ошибки. Чтобы проверить правильный адрес поддержки, нужно зайти в свой аккаунт и отправить запрос на сброс пароля. Получив официальное письмо, нужно проверить адрес электронной почты для связи со своими пользователями.

Предложение займа со скидкой

По этой схеме в социальных сетях публикуются объявления о займе с низкой процентной ставкой. Обязательным условием является небольшая предоплата. Такие публикации часто содержат некоторую историю для достоверности. Кредитор обычно успешный бизнесмен с проверенной репутацией и списком довольных клиентов.

Как обнаружить: один из признаков обмана – большое количество грамматических и синтаксических ошибок в тексте. Такие объявления не стоит полностью игнорировать – нужно сообщать о них в Центр обслуживания Facebook.

Клонирование профилей

Мошенники часто используют этот метод для получения выгоды и создают страницы-копии. С них они выманивают деньги под видом предоплаты или прямо просят помощи у ваших родных и знакомых. Еще в таких аккаунтах размещают интересный контент со ссылками. При переходе пользователь попадает на пиратские сайты или заражается вредным программным обеспечением.

Как проверить: запустите поиск по Facebook своего имени. Если обнаружите клона – отправляйте жалобу в Центр обслуживания.

Фальшивые прямые эфиры

Мошенники устраивают прямые эфиры с участием знаменитостей, часто используют реальные видео со звездами.

Как проверить: В названии аккаунта часто есть ошибка или дополнение буквам – TV. После распространения видео, аферисты убеждают поделиться зрителей конфиденциальными данными или отправить деньги. Не стоит посещать прямые эфиры в неизвестных группах или на подозрительных страницах.

Розыгрыш

В социальных сетях почти ежедневно появляются поддельные страницы брендов или звезд и там разыгрывают ценные призы. Для участия предлагают ставить лайки, оставить комментарий или поставить метку у себя на странице. После этого – выманивают персональные данные.

Как проверить: Проверяйте реальность страницы с розыгрышем и проверяйте официальный сайт компании, организации или страницу известного человека.

Опасная реклама при покупках

Мошенники создают рекламу, которая перенаправляет на поддельный интернет-магазин с товарами дорогих брендов по низким ценам. Целью фальшивого магазина становится сбор личной или платежной информации пользователя. С вашей карты могут быть потом списаны средства.

Как проверить: Будьте внимательны при покупках онлайн. Перед покупкой поверяйте подлинность и репутацию интернет-магазина. Не используйте для таких покупок постоянные банковские карты, заведите карту для онлайн-покупок, на которой будет немного денег.

Благотворительность

Преступники отлично наживаются на печальных событиях, и они создают фальшивые группы в Facebook по сбору средств на лечение ребенка.

Как проверить: Не стоит отзываться на такие публикации и группы. Если вы хотите оказать помощь – окажите ее адресно, свяжитесь с официальным благотворительным фондом, проверьте их работу и каналы пожертвований.

Фальшивые сообщения

Этот способ применяют при атаках на страницы компаний. Приходит сообщение от службы поддержки о том, что компания не придерживается политики социальной сети и дается ссылка для официального обращения, которая ведет на форму. После заполнения идет перенаправление на фальшивую страницу для входа в Facebook.

Как проверить: Смотрите внимательно, откуда пришло такое сообщение. Оно должно идти только от официальных каналов поддержки Facebook. Не переходите по ссылкам и игнорируйте, если сообщение вызвало сомнения.