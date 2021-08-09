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"Разбираться никто не будет": ПриватБанк угодил в скандал из-за пропажи денег со счета

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Понедельник 09 августа 2021 08:05
"Разбираться никто не будет": ПриватБанк угодил в скандал из-за пропажи денег со счета Фото: ПриватБанк угодил в скандал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

ПриватБанк угодил в скандал после того, как отказался разбираться в ситуации со списанием денег с карты клиентки, на которое она не давала согласия.

На финансовое учреждение пожаловалась украинка на сайте minfin.com.ua.

По словам женщины, 7 августа с ее карты была проведена операция по списанию денежных средств. После жалобы на службу поддержки клиентке ответили, что сумма незначительная, поэтому разбираться они не будут.

"По факту получила сообщение, что с моей карты проведена оплата товаров (услуг) на непонятном сайте. В службе поддержки сказали, что сумма незначительная, поэтому разбираться никто не будет, также сказали, что сайты могут сохранять все данные карт, не понимаю как это допустимо", - пишет клиентка.

По словам клиентки, ей посоветовали убирать лимиты оплат, а также включать функцию подтверждение операций. Кроме того, ей порекомендовали обращаться на сайт, через который была проведена операция.

Что ответили в ПриватБанке

На жалобу клиентки ответили в финансовом учреждении, отписавшись, что на постороннем сайте был оформлен токен, который дает возможность проводить оплату согласно договору, заключенному с компанией, на счет которой провели оплату.

В банке порекомендовали проверить выписку по карте и напомнитли, что для проведения оплаты таким образом нужен доступ к реквизитам карты.

Ранее на Новой почте предупредили про мошенников, рассказав, как уберечь свои деньги и товары во время пересылки.

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