Самые популярные Instagram блогеры в Украине за 2020 год: кто в списке
Киев, Понедельник 28 декабря 2020 14:38
Новина українською
Украинцы чаще следят за страницами путешественников, за семьями и успешными людьми
Стало известно, на кого подписываются в Instagram украинцы
Сервис аналитики и работы с блогерами Trend hero опубликовал топ-20 блогеров в Украине, ведущих странички в Instagram. Их аудитория стремительно выросла за последний год.
Больше всего подписчиков добавилось у доктора Комаровского, за год у него стало на 7 млн подписчиков больше. Остальные блогеры тоже активно увеличивают свою аудиторию в украинском сегменте Instagram.
Украинцы чаще следят за страницами путешественников, за семьями и успешными людьми.
На этих графиках можно увидеть, кто лучше развил свою страницу за 2020 год:
В список Trend hero попали:
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София Стажнюк
Мать твоих детей, ведет свой популярный блог в инстаграме уже несколько лет. Сейчас ее подписчиками стали уже 5,5 млн человек.
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Доктор Комаровский
Евгений Комаровстий ведет свой популярный блог с аудиторией 9 млн подписчиков. Там он дает медицинские советы, особенно часто пишет про педиатрию. С распространением коронавирусной инфекции к нему стали чаще прислушиваться, поэтому количество подписчиков продолжает расти.
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Аревик Восканян развивает свою страницу, где у нее уже 1,6 млн подписчиков. У девушки есть свой магазин одежды, который она и рекламирует в своем аккаунте.
- IT-предпрениматель Николай Удянский, с 1,5 млн подписчиков, развивает свой блог в Инстраграме. Там он делится фотографиями с поездок по миру и снимками с друзьями.
- Блогер Алена Венум, у которой уже насобиралось 4,2 млн подписчиков, ведет личную страницу у своей жизни, о муже и ребенке.
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Юлия Вербинец, украиноязычная блогерка, которая получила награду лучший блогер Инстаграма 2020 года. У Юлии 2,7 млн подписчиков. С ними она делится фотографиями путешествий и выступлений.
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Lianayel - это комейдийный блог девушки, которая набрала уже 1,3 млн подписчиков. Блогер публикует короткие шуточные видео о своей жизни.
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Страница Луладжа гороскоп в Инстаграм публикует актуальные гороскопы для всех знаков Зодиака и лунные календари. На эту страницу подписались уже 972 тыс. человек.
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Яна Удянская блогер с фотографиями из путешествий и красивых мест, набрала уже 1,5 млн подписчиков.
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Ульяна Науменко, блогер которая победила в телевизионном проекте "Зважені і щасливі", сейчас ведет страницу о правильном питании и похудении. У нее уже миллион читателей.
- Украинский журналист Константин Стогний, который раньше вел программу Чрезвычайные новости на телеканале ICTV, теперь ведет трелел блог и снимает авторские программы, которые транслируют на том же телеканале. Блог в Инстаграм, где у него 1 млн подписчиков, он ведет о путешествиях и интересных местах.
- На 12 месте топа доктор Ольга Белоконь. Акушер-гинеколог со стажем, ведет свой блог о женском здоровье, беременности и родах. Об этом читают 2,6 млн подписчиков популярного врача.
- На страницу Макса Климтока, где много комедийного контента подписано больше 900 тыс. подписчиков.
- Украиноязычная блогер Люда из Голливуда описывает жизнь всей семьи. Женщина пишет о своем муже и ребенке, о родителях. За жизнью Люды следят 1,4 млн подписчиков.
- Блогер Дарья Квиткова ведет свою страницу в основном красивыми фотографиями себя и своей пары. За их жизнью в блоге следят 1,7 млн подписчиков.
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Богдан Прилепа, украинский IT-предпрениматель и блокчейн энтузиаст ведет свой блог о путешествиях, интересных местах в мире и о своей семье. У него уже 1,1 млн подписчиков в Инстаграм.
- 16-летняя Диана ведет свой блог о подростковой жизни. За ее фотографиями следят 2,5 млн подписчиков.
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Николь называет себе мамой блогеров и обещает научить их зарабатывать деньги. За ее страницей в Инстаграм следят миллион подписчиков.
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Юлия Красная ведет свой блог о путешествиях и красоте. У нее уже 1,4 млн подписчиков, которые регулярно смотрят за новыми публикациями в блоге.
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Блогер Дарул ведет свою страницу в Инстаграм о путешествиях, семье и о фитнесе. На него подписаны 1,3 млн подписчиков.
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