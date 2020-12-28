Самые популярные Instagram блогеры в Украине за 2020 год: кто в списке

Украинцы чаще следят за страницами путешественников, за семьями и успешными людьми

Стало известно, на кого подписываются в Instagram украинцы

Сервис аналитики и работы с блогерами Trend hero опубликовал топ-20 блогеров в Украине, ведущих странички в Instagram. Их аудитория стремительно выросла за последний год.

Больше всего подписчиков добавилось у доктора Комаровского, за год у него стало на 7 млн подписчиков больше. Остальные блогеры тоже активно увеличивают свою аудиторию в украинском сегменте Instagram.

Украинцы чаще следят за страницами путешественников, за семьями и успешными людьми.

На этих графиках можно увидеть, кто лучше развил свою страницу за 2020 год:

В список Trend hero попали: