Найпопулярніші Instagram блогери в Україні за 2020 рік: хто в списку

Українці частіше стежать за сторінками мандрівників, за родинами та успішними людьми

Стало відомо, на кого підписуються в Instagram українці

Сервіс аналітики та роботи з блогерами Trend hero опублікував топ-20 блогерів в Україні, які ведуть сторінки в Instagram. Їх аудиторія стрімко зросла за останній рік.

Найбільше підписників додалося у доктора Комаровського, за рік їх стало на 7 млн більше. Інші блогери теж активно збільшують свою аудиторію в українському сегменті Instagram.

Українці частіше стежать за сторінками мандрівників, за родинами та успішними людьми.

На цих графіках можна побачити, хто краще розвинув свою сторінку за 2020 рік:

До списку Trend hero потрапили: