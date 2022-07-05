Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут люди

Дом вверхтормашками

Начиная от внешнего вида, заканчивая мебелью внутри - все перевернуто с ног на голову. Дом стоит на крыше, а в середине дома вам придется ходить по потолку.

Дом вверхтормашками (скрин с видео Beast Reacts)

Дом вверхтормашками изнутри (скрин с видео Beast Reacts)

Дом скейтпарк

Все в этом доме создано для комфортного передвижения на скейте, более того есть специальные конструкции для практикования сложных элементов.

Скейтпарк в доме (скрин с видео Beast Reacts)

Каменный дом

Со стороны может показаться, что это несколько больших валунов на холме, но нет - это довольно оригинальный и сложный фасад дома.

Каменный дом (скрин с видео Beast Reacts)

Церковь, переделанная под дом

Интеграция церковной архитектуры под современный дизайн выглядит очень необычно.

Дом в церкви изнутри (скрин с видео Beast Reacts)

"Вперед и вверх"

Дом из одноименного мультфильма, на котором главные герои улетели далеко от реального мира.

Дом вперед и вверх (скрин с видео Beast Reacts)

Белый дом

Внешне - это точная копия Белого дома в Вашингтоне. Видимо, в таком доме дети обращаются к отцу - Мистер Президент.

Белый дом (скрин с видео Beast Reacts)

Пряничная избушка

Наверняка такой дом является мечтой для каждого обожателя сладкого, но вряд ли он из съедобных материалов...

Пряничный домик (скрин с видео Beast Reacts)

Длинный стеклянный дом

Этот дом посреди пустыни, без фундамента, но полностью автономный и технологичный. "Фишкой" является необычная форма, конструкция и стеклянные стены.

Стеклянный дом снаружи (скрин с видео Beast Reacts)

Стеклянный дом изнутри (скрин с видео Beast Reacts)

Дом с магазином видеопроката

Фанат видеопрокатов решил увековечить уже давно неактуальный бизнес, поэтому создал собственную лавку у себя дома.

Видеопрокат дома (скрин с видео Beast Reacts)

Рай для кошек

Любитель пушистых и мурлыкающих создал в своем доме все условия для жизни своих любимцев. Пожалуй, его коты самые счастливые в мире.

Котики на одной из локаций в доме (скрин с видео Beast Reacts)

Игроленд на чердаке

Мужчина решил переделать вентиляцию под горку, которая ведет в игровую комнату для детей. Еще одной крутой фишкой является выход из игровой комнаты через холодильник на кухне.

Горка в вентиляции (скрин с видео Beast Reacts)

Выход из холодильника (скрин с видео Beast Reacts)

Пещера Бэтмена

Настоящий Бэтмен живет среди нас. Не можем утверждать, что он спасает людей, но у него есть собственное секретное укрытие с костюмом Бэтмена.

Тайник Бэтмена (скрин с видео Beast Reacts)

Дом-ботинок

Очень необычный и потешный домик в виде мультипликационного ботинка. Изнутри он имеет не менее интересную форму, но все выглядит очень уютно.

Дом ботинок (скрин с видео Beast Reacts)

Дом-аэропорт

Энтузиаст построил себе дом в виде настоящего аэропорта, даже самолет стоит у терминала.

Дом-аэропорт снаружи (скрин с видео Beast Reacts)

Самолет на крыльце (скрин с видео Beast Reacts)

Дом из лего

Все в этом доме построено из кусочков конструктора лего, это действительно впечатляет.

Дом из лего снаружи (скрин с видео Beast Reacts)