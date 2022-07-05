Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут люди

Необычная архитектура, обсерватория на крыше, причудливые надстройки и тому подобное всегда обращают внимание среди однотипных домов в частном секторе. Но есть и такие, которые выделяются на фоне необычных домов
Известный американский блогер Beast Reacts, собрал топ необычных и интересных домов в мире. Давайте вместе на них посмотрим.
Начиная от внешнего вида, заканчивая мебелью внутри - все перевернуто с ног на голову. Дом стоит на крыше, а в середине дома вам придется ходить по потолку.
Дом вверхтормашками (скрин с видео Beast Reacts)
Все в этом доме создано для комфортного передвижения на скейте, более того есть специальные конструкции для практикования сложных элементов.
Со стороны может показаться, что это несколько больших валунов на холме, но нет - это довольно оригинальный и сложный фасад дома.
Интеграция церковной архитектуры под современный дизайн выглядит очень необычно.
Дом из одноименного мультфильма, на котором главные герои улетели далеко от реального мира.
Внешне - это точная копия Белого дома в Вашингтоне. Видимо, в таком доме дети обращаются к отцу - Мистер Президент.
Наверняка такой дом является мечтой для каждого обожателя сладкого, но вряд ли он из съедобных материалов...
Этот дом посреди пустыни, без фундамента, но полностью автономный и технологичный. "Фишкой" является необычная форма, конструкция и стеклянные стены.
Фанат видеопрокатов решил увековечить уже давно неактуальный бизнес, поэтому создал собственную лавку у себя дома.
Любитель пушистых и мурлыкающих создал в своем доме все условия для жизни своих любимцев. Пожалуй, его коты самые счастливые в мире.
Мужчина решил переделать вентиляцию под горку, которая ведет в игровую комнату для детей. Еще одной крутой фишкой является выход из игровой комнаты через холодильник на кухне.
Настоящий Бэтмен живет среди нас. Не можем утверждать, что он спасает людей, но у него есть собственное секретное укрытие с костюмом Бэтмена.
Очень необычный и потешный домик в виде мультипликационного ботинка. Изнутри он имеет не менее интересную форму, но все выглядит очень уютно.
Энтузиаст построил себе дом в виде настоящего аэропорта, даже самолет стоит у терминала.
Все в этом доме построено из кусочков конструктора лего, это действительно впечатляет.
Ранее мы писали, как выглядит дом на колесах за два миллиона долларов.
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