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Гигантский атомный "летающий отель", который никогда не будет приземляться: как он выглядит

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Вторник 28 июня 2022 12:08
Гигантский атомный "летающий отель", который никогда не будет приземляться: как он выглядит Летающий отель "Sky Cruise" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Показали новый амбициозный атомный проект летающего отеля "Sky Cruise", который построен так, что имеет 20 ядерных двигателей и может перевозить 5000 пассажиров.

Как он выглядит и в чем его "фишка" - читайте в материале Styler.

Отель Sky Cruise будет полностью автономным и не нужно, чтобы пилоты управляли им.

Он будет пилотируемый искусственным интеллектом, который имеет 20 двигателей, работающие с помощью ядерного синтеза и предназначен никогда не приземляться.

Гигантский атомный &quot;летающий отель&quot;, который никогда не будет приземляться: как он выглядит

Летающий готель "Sky Cruise" (фото: Хашем Алгайлі/Youtube)

Вместо этого обычные авиалайнеры переправляли бы пассажиров до и из Sky Cruise, и даже все текущие ремонты самолета проводились бы в полете.

В отеле в небе только будет персонал, который будет обслуживать торговый центр на борту, а именно бассейны, тренажерные залы и кинотеатры.

Хашем Алгайли, который создал детальный макет самолета-монстра, говорит, что небесный круиз на атомной энергии "может стать будущим транспорта".

Пока нет даты запуска летающего отеля, но он вызвал большой резонанс в социальных сетях.

Гигантский атомный &quot;летающий отель&quot;, который никогда не будет приземляться: как он выглядитГигантский атомный &quot;летающий отель&quot;, который никогда не будет приземляться: как он выглядитГигантский атомный &quot;летающий отель&quot;, который никогда не будет приземляться: как он выглядит

Летающий готель "Sky Cruise" (фото: Хашем Алгайли/Youtube)

Раньше мы показывали, как выглядит яхта российского олигарха, которую у него забрали.

Также мы писали, как может выглядеть будущий фантастический аэропорт "Мрия" в Гостомеле.

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