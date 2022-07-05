Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть люди

Незвична архітектура, обсерваторія на даху, чудернацькі надбудови та тому подібне завжди звертають увагу серед однотипних домівок у приватному секторі. Але є й такі, що виділяються на фоні незвичних будинків
Відомий американський блогер Beast Reacts, зібрав топ незвичних та цікавих будинків у світі. Давайте, разом на них поглянемо.
Починаючи від зовнішнього вигляду, закінчуючи меблями всередині - все перевернуто з ніг на голову. Будинок стоїть на даху, а в середині будинку вам доведеться ходити по стелі.
Будинок догоридригом (скрін з відео Beast Reacts)
Усе в цьому будинку створене для комфортного пересування на скейті, більше того є спеціальні конструкції для практикування складних елементів.
Зі сторони може здатись, що це декілька великих валунів на пагорбі, але ні - це доволі оригінальний та складний фасад будинку.
Інтеграція церковної архітектури під сучасний дизайн та потреби виглядає дуже незвично.
Будинок з однойменного мультфільму, на якому головні герої улетіли далеко від реального світу.
Зовні - це точна копія білого дому у Вашингтоні. Мабуть, в такому будинку діти звертаються до батька - Містере Президент.
Напевно такий дім є мрією для кожного обожнювача солодкого, але навряд він з їстівних матеріалів...
Цей будинок посеред пустелі, немає фундаменту, але повністю автономний та технологічний. "Фішкою" є незвична форма, конструкція та скляні стіни.
Фанат відеопрокатів вирішив увіковічити вже давно неактуальний бізнес, тому створив власну крамницю у себе вдома.
Любитель пухнастих та муркотящих створив у своєму будинку усі умови для життя своїх улюбленців. Мабуть, його коти найщасливіші у світі.
Чолов'яга вирішив переробити вентиляцію під гірку, яка веде у гральну кімнату для дітей. Ще одною крутою фішкою є вихід з ігрової кімнати через холодильник на кухні.
Справжній Бетмен живе серед нас. Не можемо стверджувати, що він рятує людей, але в нього є власне секретне укриття з костюмом Бетмена.
Дуже незвичний та потішний будиночок у вигляді мультиплікаційного черевика. Зсередини він має не менш цікаву форму, але все виглядає дуже затишно.
Ентузіаст побудував собі будинок у вигляді справжнього аеропорту, навіть літак стоїть біля термінала.
Усе в цьому будинку побудоване зі шматочків конструктора лего, це дійсно вражає.
Раніше ми писали, як виглядає дім на колесах за два мільйони доларів.
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