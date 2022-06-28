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Два этажа, огромная спальня и медицинский кабинет: как выглядит дом на колесах за два миллиона

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Вторник 28 июня 2022 18:15
Два этажа, огромная спальня и медицинский кабинет: как выглядит дом на колесах за два миллиона Коллаж РБК-Украина: дом на колесах за 2 млн долларов
Автор: Светлана Мащенко

Дом на колесах - мечта каждого человека, который любит путешествовать с комфортом и просыпаться каждое утро в разных местах нашей планеты. А как насчет гигантского особняка с двумя этажами, двумя санузлами, огромной спальней и даже медицинским кабинетом?

Как выглядит такое мобильное жилье - читайте ниже в нашем материале Styler.

Этим домом сейчас владеет британский телеведущий, продюсер, участник различных телевизионных шоу Саймон Коуэлл. Украинцы могут его знать, как ведущего британского "Х-Фактора".

Два этажа, огромная спальня и медицинский кабинет: как выглядит дом на колесах за два миллиона

Скриншот видео: Саймон Коуэлл (крайний справа)

Если быть точными, то он автодом арендует у компании Anderson Mobile Estates, которая предлагает передвижное жилье для богатых и знаменитых.

Дом на колесах весит 40 тонн и стоит 2 миллиона долларов

Роскошный дом имеет блестящее название, которое соответствует его вопиющей цене: он официально называется Голливуд (Hollywood).

Два этажа, огромная спальня и медицинский кабинет: как выглядит дом на колесах за два миллиона

Среди других известных пользователей - Уилл Смит, Мэрайя Кэри, Вин Дизель, Джейми Фокс и Сильвестр Сталлоне.

Hollywood имеет 22 колеса, и его нужно буксировать за огромным грузовиком, а благодаря выдвижным секциям мы получаем более 110 квадратных метров помещения.

Два этажа, огромная спальня и медицинский кабинет: как выглядит дом на колесах за два миллиона

Что внутри дома

Внутри все задрапировано лучшим итальянским мрамором и кожей, а также есть одна огромная спальня, две ванные комнаты, две комнаты отдыха, кабинет и косметологический кабинет, который легко превращается в медицинский центр.

Два этажа, огромная спальня и медицинский кабинет: как выглядит дом на колесах за два миллиона

Два этажа, огромная спальня и медицинский кабинет: как выглядит дом на колесах за два миллиона

Такой центр имеет более 100 000 фунтов стерлингов оборудование и "врача по вызову". Хозяин дома может дистанционно общаться с врачом с помощью видеосвязи с любой точки мира.

Два этажа, огромная спальня и медицинский кабинет: как выглядит дом на колесах за два миллиона

Один из двух лаунж-залов может разместить большую компанию из 30 человек и имеет один из трех 60-дюймовых 3D-телевизоров.

Два этажа, огромная спальня и медицинский кабинет: как выглядит дом на колесах за два миллиона

Ранее мы писали про гигантский атомный "летающий отель", который никогда не будет приземляться.

Также сообщалось, как выглядит внутри яхта российского олигарха.

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