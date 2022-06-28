Два этажа, огромная спальня и медицинский кабинет: как выглядит дом на колесах за два миллиона
Дом на колесах - мечта каждого человека, который любит путешествовать с комфортом и просыпаться каждое утро в разных местах нашей планеты. А как насчет гигантского особняка с двумя этажами, двумя санузлами, огромной спальней и даже медицинским кабинетом?
Как выглядит такое мобильное жилье - читайте ниже в нашем материале Styler.
Этим домом сейчас владеет британский телеведущий, продюсер, участник различных телевизионных шоу Саймон Коуэлл. Украинцы могут его знать, как ведущего британского "Х-Фактора".
Скриншот видео: Саймон Коуэлл (крайний справа)
Если быть точными, то он автодом арендует у компании Anderson Mobile Estates, которая предлагает передвижное жилье для богатых и знаменитых.
Дом на колесах весит 40 тонн и стоит 2 миллиона долларов
Роскошный дом имеет блестящее название, которое соответствует его вопиющей цене: он официально называется Голливуд (Hollywood).
Среди других известных пользователей - Уилл Смит, Мэрайя Кэри, Вин Дизель, Джейми Фокс и Сильвестр Сталлоне.
Hollywood имеет 22 колеса, и его нужно буксировать за огромным грузовиком, а благодаря выдвижным секциям мы получаем более 110 квадратных метров помещения.
Что внутри дома
Внутри все задрапировано лучшим итальянским мрамором и кожей, а также есть одна огромная спальня, две ванные комнаты, две комнаты отдыха, кабинет и косметологический кабинет, который легко превращается в медицинский центр.
Такой центр имеет более 100 000 фунтов стерлингов оборудование и "врача по вызову". Хозяин дома может дистанционно общаться с врачом с помощью видеосвязи с любой точки мира.
Один из двух лаунж-залов может разместить большую компанию из 30 человек и имеет один из трех 60-дюймовых 3D-телевизоров.
Ранее мы писали про гигантский атомный "летающий отель", который никогда не будет приземляться.
Также сообщалось, как выглядит внутри яхта российского олигарха.