Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут люди
Необычная архитектура, обсерватория на крыше, причудливые надстройки и тому подобное всегда обращают внимание среди однотипных домов в частном секторе. Но есть и такие, которые выделяются на фоне необычных домов
Известный американский блогер Beast Reacts, собрал топ необычных и интересных домов в мире. Давайте вместе на них посмотрим.
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Дом вверхтормашками
Начиная от внешнего вида, заканчивая мебелью внутри - все перевернуто с ног на голову. Дом стоит на крыше, а в середине дома вам придется ходить по потолку.
Дом вверхтормашками (скрин с видео Beast Reacts)
Дом вверхтормашками изнутри (скрин с видео Beast Reacts)
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Дом скейтпарк
Все в этом доме создано для комфортного передвижения на скейте, более того есть специальные конструкции для практикования сложных элементов.
Скейтпарк в доме (скрин с видео Beast Reacts)
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Каменный дом
Со стороны может показаться, что это несколько больших валунов на холме, но нет - это довольно оригинальный и сложный фасад дома.
Каменный дом (скрин с видео Beast Reacts)
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Церковь, переделанная под дом
Интеграция церковной архитектуры под современный дизайн выглядит очень необычно.
Дом в церкви изнутри (скрин с видео Beast Reacts)
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"Вперед и вверх"
Дом из одноименного мультфильма, на котором главные герои улетели далеко от реального мира.
Дом вперед и вверх (скрин с видео Beast Reacts)
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Белый дом
Внешне - это точная копия Белого дома в Вашингтоне. Видимо, в таком доме дети обращаются к отцу - Мистер Президент.
Белый дом (скрин с видео Beast Reacts)
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Пряничная избушка
Наверняка такой дом является мечтой для каждого обожателя сладкого, но вряд ли он из съедобных материалов...
Пряничный домик (скрин с видео Beast Reacts)
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Длинный стеклянный дом
Этот дом посреди пустыни, без фундамента, но полностью автономный и технологичный. "Фишкой" является необычная форма, конструкция и стеклянные стены.
Стеклянный дом снаружи (скрин с видео Beast Reacts)
Стеклянный дом изнутри (скрин с видео Beast Reacts)
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Дом с магазином видеопроката
Фанат видеопрокатов решил увековечить уже давно неактуальный бизнес, поэтому создал собственную лавку у себя дома.
Видеопрокат дома (скрин с видео Beast Reacts)
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Рай для кошек
Любитель пушистых и мурлыкающих создал в своем доме все условия для жизни своих любимцев. Пожалуй, его коты самые счастливые в мире.
Котики на одной из локаций в доме (скрин с видео Beast Reacts)
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Игроленд на чердаке
Мужчина решил переделать вентиляцию под горку, которая ведет в игровую комнату для детей. Еще одной крутой фишкой является выход из игровой комнаты через холодильник на кухне.
Горка в вентиляции (скрин с видео Beast Reacts)
Выход из холодильника (скрин с видео Beast Reacts)
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Пещера Бэтмена
Настоящий Бэтмен живет среди нас. Не можем утверждать, что он спасает людей, но у него есть собственное секретное укрытие с костюмом Бэтмена.
Тайник Бэтмена (скрин с видео Beast Reacts)
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Дом-ботинок
Очень необычный и потешный домик в виде мультипликационного ботинка. Изнутри он имеет не менее интересную форму, но все выглядит очень уютно.
Дом ботинок (скрин с видео Beast Reacts)
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Дом-аэропорт
Энтузиаст построил себе дом в виде настоящего аэропорта, даже самолет стоит у терминала.
Дом-аэропорт снаружи (скрин с видео Beast Reacts)
Самолет на крыльце (скрин с видео Beast Reacts)
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Дом из лего
Все в этом доме построено из кусочков конструктора лего, это действительно впечатляет.
Дом из лего снаружи (скрин с видео Beast Reacts)
Ранее мы писали, как выглядит дом на колесах за два миллиона долларов.
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