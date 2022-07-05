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Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут люди

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 15:30
Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут люди Самые странные дома в мире (коллаж РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

Необычная архитектура, обсерватория на крыше, причудливые надстройки и тому подобное всегда обращают внимание среди однотипных домов в частном секторе. Но есть и такие, которые выделяются на фоне необычных домов

Известный американский блогер Beast Reacts, собрал топ необычных и интересных домов в мире. Давайте вместе на них посмотрим.

  • Дом вверхтормашками

Начиная от внешнего вида, заканчивая мебелью внутри - все перевернуто с ног на голову. Дом стоит на крыше, а в середине дома вам придется ходить по потолку.Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут люди

Дом вверхтормашками (скрин с видео Beast Reacts)

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиДом вверхтормашками изнутри (скрин с видео Beast Reacts)

  • Дом скейтпарк

Все в этом доме создано для комфортного передвижения на скейте, более того есть специальные конструкции для практикования сложных элементов.

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиСкейтпарк в доме (скрин с видео Beast Reacts)

  • Каменный дом

Со стороны может показаться, что это несколько больших валунов на холме, но нет - это довольно оригинальный и сложный фасад дома.

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиКаменный дом (скрин с видео Beast Reacts)

  • Церковь, переделанная под дом

Интеграция церковной архитектуры под современный дизайн выглядит очень необычно.

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиДом в церкви изнутри (скрин с видео Beast Reacts)

  • "Вперед и вверх"

Дом из одноименного мультфильма, на котором главные герои улетели далеко от реального мира.

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиДом вперед и вверх (скрин с видео Beast Reacts)

  • Белый дом

Внешне - это точная копия Белого дома в Вашингтоне. Видимо, в таком доме дети обращаются к отцу - Мистер Президент.

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиБелый дом (скрин с видео Beast Reacts)

  • Пряничная избушка

Наверняка такой дом является мечтой для каждого обожателя сладкого, но вряд ли он из съедобных материалов...

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиПряничный домик (скрин с видео Beast Reacts)

  • Длинный стеклянный дом

Этот дом посреди пустыни, без фундамента, но полностью автономный и технологичный. "Фишкой" является необычная форма, конструкция и стеклянные стены.

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиСтеклянный дом снаружи (скрин с видео Beast Reacts)

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиСтеклянный дом изнутри (скрин с видео Beast Reacts)

  • Дом с магазином видеопроката

Фанат видеопрокатов решил увековечить уже давно неактуальный бизнес, поэтому создал собственную лавку у себя дома.

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиВидеопрокат дома (скрин с видео Beast Reacts)

  • Рай для кошек

Любитель пушистых и мурлыкающих создал в своем доме все условия для жизни своих любимцев. Пожалуй, его коты самые счастливые в мире.

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиКотики на одной из локаций в доме (скрин с видео Beast Reacts)

  • Игроленд на чердаке

Мужчина решил переделать вентиляцию под горку, которая ведет в игровую комнату для детей. Еще одной крутой фишкой является выход из игровой комнаты через холодильник на кухне.

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиГорка в вентиляции (скрин с видео Beast Reacts)

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиВыход из холодильника (скрин с видео Beast Reacts)

  • Пещера Бэтмена

Настоящий Бэтмен живет среди нас. Не можем утверждать, что он спасает людей, но у него есть собственное секретное укрытие с костюмом Бэтмена.

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиТайник Бэтмена (скрин с видео Beast Reacts)

  • Дом-ботинок

Очень необычный и потешный домик в виде мультипликационного ботинка. Изнутри он имеет не менее интересную форму, но все выглядит очень уютно.

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиДом ботинок (скрин с видео Beast Reacts)

  • Дом-аэропорт

Энтузиаст построил себе дом в виде настоящего аэропорта, даже самолет стоит у терминала.

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиДом-аэропорт снаружи (скрин с видео Beast Reacts)

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиСамолет на крыльце (скрин с видео Beast Reacts)

  • Дом из лего

Все в этом доме построено из кусочков конструктора лего, это действительно впечатляет.

Самые странные дома в мире: вы будете поражены зданиями, в которых живут людиДом из лего снаружи (скрин с видео Beast Reacts)

Ранее мы писали, как выглядит дом на колесах за два миллиона долларов.

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