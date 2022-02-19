Самые мощные талисманы для денег и удачи: принесут счастье и защитят ваш дом

Кухня

Это место в доме является самым важным, так как там готовится пища и за одним столом собираются все члены семьи. Очень важно, чтобы на кухне была позитивная энергия.

Поэтому, кухня всегда должна содержаться в чистоте и порядке. Нужно сразу же избавляться от любой посуды с дефектами, трещинами, сколами и ржавчиной. В таких предметах накапливается негативная энергия.

Чтобы привлечь в дом богатство, разместите кухонную плиту подальше от окна. И не стоит ставить ее рядом с раковиной, там нужна дистанция, чтобы усилит финансовую энергию.

Считается, что злых духов хорошо отгоняют подвески из сушеных овощей - лука, чеснока и красного перца.

Детская

Спальня ребенка очень уязвима для негативной энергии. И нужно, чтобы в этой комнате было как можно больше предметов с положительной энергетикой.

У кроватки ребенка с древних времен вешали особую вертушку или погремушку, которая была оберегом и талисманом на будущее. Игрушка помогает усилить связь между родителями и ребенком.

Для детской мама может смастерить своими руками мощный талисман - веничек из колосков, ягод и фруктов. А также можно поставить на дальнюю полку книжного шкафа фигурку маленького домового или ангела.

Гвоздь

Острый предмет может казаться негативным предметом, но это не так. При правильном применении гвозди имеют очень сильную энергетику и могут быть оберегом от негатива.

В старину новый гвоздь забивали в дверной косяк. Такое действие защищает от нечистой силы, сглаза, непрошенных и злых гостей, а также от любой негативной энергетики.

Красная нить

С древних времен в домах обязательно держали моток красной нити. Считается, что такая нить помогает поддерживать достаток и семейное счастье.

Красную нить в виде браслета завязывают детям на руку - она бережет от сглаза. А еще носят красную нить на шее. Такой талисман защищает в дальних поездках и приносит счастье.

Стол

Выбор стола для дома имеет очень большое значение. Он должен быть из хорошего дерева. Необязательно стол должен стоять на кухне. Главное, чтобы он был размещен в центре той комнаты, где собирается вся семья. И к нему должен быть равный удобный доступ для всех.

Желательно, чтобы он был круглым - это приносит удачу и счастье, а также способствует взаимопониманию в семье.

И для привлечения богатства он должен быть всегда чистым.

Подкова

Традиция вешать подкову - очень древняя. Считается, что над входными дверями она защищает от проникновения в дом любой негативной энергетики.