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Приносит как хорошие, так и плохие вести: что значит голубь, бьющийся в ваше окно

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 22:48
Приносит как хорошие, так и плохие вести: что значит голубь, бьющийся в ваше окно Фото: Что означает, если голубь бьется в окно (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Часто голуби становятся нежданными гостями на наших подоконниках, заглядывая в окна и даже стучась в них. Птица, согласно народным приметам, может нести, как добрые, так и дурные вести.

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Что же означает птица на подоконнике?

Если к вам "в гости" прилетел только один голубь, то это значит, что вскоре жизнь может измениться в лучшую сторону, благодаря хорошим новостям.

Если птица заглянула в окно к одинокому человеку, то вскоре его ждет судьбоносная встреча. При этом работает такая примета, если голубь имеет белый окрас или хотя бы белое перо.

Если голубь держит что-то в клюве, то это предвещает приход денег.

А вот голубь, стучащий клювом по подоконнику, предвещает долгожданную встречу.

Если голубь оставил помет на подоконнике - скоро вас ждет получение премии или выигрыш.

Также если голубь бьется в окно, то недавно умерший предок наблюдает за родственником и желает ему счастья и успокоения.

Не только радость приносит голубь

В случае, если птица сильно бьется в оконное стекло, ведет себя беспокойно - это дурной знак. Согласно приметам, это предвещает болезни и несчастья.

Очень плохая трактовка приметы, если он падает на землю замертво. Чтобы избежать негативных последствий, похороните птицу, закопав ее подальше от дома.

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